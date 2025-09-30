Na czele uczelni stoi rektor dr Maria Mazur, prof. WSPA. Wraz z dr Małgorzatą Michalską-Nakonieczną, prof. WSPA, prorektorem ds. ogólnych, oraz mgr. Jackiem Lisem, kanclerzem WSPA, konsekwentnie rozwija kierunki kształcenia i wdraża rozwiązania odpowiadające na potrzeby współczesnego rynku.

Miasto to nasz kampus, a biznes – nasza pracownia

– Nie zamykamy studentów w salach wykładowych. Stawiamy na autentyczne doświadczenia. Nasi studenci pracują nad realnymi problemami, realizując projekty we współpracy z Urzędem Miasta Lublin, jednostkami administracji rządowej i samorządowymi oraz innymi instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Dzięki temu zdobywają kompetencje, które są natychmiast weryfikowane na rynku pracy. To najlepsza praktyka, jaką możemy im zaoferować – podkreśla rektor prof. Maria Mazur.

Jak zaznacza, w proces kształcenia zaangażowana jest nie tylko kadra naukowo-dydaktyczna, lecz także praktycy – menedżerowie, specjaliści IT, architekci czy finansiści, którzy na co dzień prowadzą projekty w największych firmach regionu. – To oni uczą studentów tego, co naprawdę jest potrzebne w biznesie – od umiejętności miękkich po specjalistyczną wiedzę techniczną – dodaje rektor.

Edukacja bez granic i barier

– Doskonale rozumiemy, że dzisiejszy student to często profesjonalista, który łączy naukę z pracą. Dlatego rozwijamy hybrydowy model kształcenia, pozwalający elastycznie łączyć zajęcia stacjonarne z sesjami online. Nasz model jest idealny dla osób pracujących, także tych dojeżdżających z innych miast. Dzięki niemu mogą rozwijać swoją karierę, nie rezygnując z dalszego kształcenia – wyjaśnia prof. Mazur.

Rektor zwraca także uwagę na znaczenie umiędzynarodowienia: – Nasi studenci mają szansę zanurzyć się w międzynarodowym środowisku. Dzięki licznym programom wymiany międzynarodowej poznają inne kultury, doskonalą znajomość języków i nawiązują kontakty, które często otwierają im drogę do globalnej kariery.

Student w centrum uwagi

Jednym z filarów wyróżniających WSPA jest indywidualne podejście do studenta. Każda osoba traktowana jest podmiotowo – nie jako kolejny numer albumu, ale jako partner w procesie edukacyjnym.

– Na naszej uczelni ważna jest otwartość i dialog. Studenci mogą swobodnie komunikować się z władzami, dziekanami kierunków oraz pracownikami administracyjnymi, którzy reagują na ich potrzeby. Dzięki temu sprawy studenckie są rozwiązywane sprawnie i z należytą troską, a atmosfera sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Jesteśmy uczelnią, w której każdy student ma swoje imię i historię, a naszym zadaniem jest wspierać jego rozwój – nie tylko akademicki, ale także zawodowy i życiowy – podkreśla rektor prof. Maria Mazur.

Oferta unikalna i dostępna

– Chcemy, aby nasza oferta była odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, a jednocześnie dawała studentom przestrzeń do rozwijania pasji i talentów. Dlatego wprowadzamy kierunki nowoczesne, praktyczne i często unikalne w skali kraju – jak choćby inżynierskie projektowanie wnętrz. To przykład studiów, które łączą wymiar artystyczny, techniczny i praktyczny, przygotowując absolwentów do pracy w zawodach wymagających kreatywności i specjalistycznych kompetencji – zaznacza rektor.

– Jednocześnie utrzymujemy konkurencyjną wysokość czesnego, bo naszą ideą jest jakościowa edukacja dostępna dla wszystkich. Chcemy, aby każdy, kto pragnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, miał taką możliwość – niezależnie od sytuacji finansowej. To dla nas niezwykle ważne – dodaje prof. Mazur.

Jakość, która buduje zaufanie

– Jakość kształcenia jest dla nas priorytetem. Programy w kierunku uzyskują maksymalne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a rekomendacje ekspertów systematycznie wdrażamy w proces dydaktyczny. Dzięki temu nasi studenci mają pewność, że zdobywają wiedzę zgodną z najwyższymi standardami.

Nie produkujemy dyplomów. Dajemy narzędzia do budowania kariery oraz rozwijania własnej przedsiębiorczości. Nasz dyplom to nie tylko symbol ukończenia studiów, ale przede wszystkim paszport do świata profesjonalistów, którzy wiedzą, jak zmieniać rzeczywistość – podsumowuje rektor prof. Maria Mazur. ©℗

