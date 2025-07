Rusza druga rekrutacja na studia. Tysiące miejsc czeka

Osoby, które nie dostały się na wymarzone studia podczas pierwszej tury rekrutacji, mogą spróbować szczęścia w drugiej. Na części uczelni już się ona rozpoczęła, a na innych zacznie się na dniach. Tak będzie choćby na Uniwersytecie Szczecińskim. Tam zaplanowano ją w terminie od 1 do 12 sierpnia. Ta uczelnia najwięcej wolnych miejscach ma na wychowaniu fizycznym, logistyce, diagnostyce sportowej, na studiach Economics and IT Applications (studia stacjonarne w języku angielskim), filologii germańskiej z dodatkowym językiem obcym, zdrowiu publicznym, bezpieczeństwie narodowym, managemencie instytucji publicznych i Public Relations czy socjotechnice i oddziaływaniu społecznym.

Obecnie Uniwersytet Jagielloński prowadzi 23 nabory uzupełniające – dotyczą one kierunków, na których po ogłoszeniu wyników rekrutacji oraz pierwszej turze wpisów pozostały wolne miejsca. Aplikować można m.in. na takie kierunki, jak biologia, chemia, studia europejskie czy filologie: angielską z niemieckim, germańską z angielskim, orientalną, rosyjską, rumuńską, ukraińską, węgierską, polski w komunikacji społecznej, fizykę dla firm, religioznawstwie. – Lista ta może się jeszcze wydłużyć – ostateczne informacje będą znane 1 lub 4 sierpnia – mówi Marcin Kubat, rzecznik UJ.

Na Politechnice Białostockiej od 26 lipca do 29 lipca można składać podania o przyjęcia na studia w ramach wolnych miejsc. To szansa dla 406 osób, by zdobyć tytuł inżyniera Politechniki Białostockiej, ceniony na polskim i zagranicznym rynku pracy. W ramach rekrutacji uzupełniającej kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na 31 kierunków studiów na 6 wydziałach uczelni. To szansa dla tych, którzy dopiero teraz zdecydowali się na budowanie swojej kariery zawodowej z Politechniką Białostocką, oraz druga szansa dla tych, którzy dotychczas nie dostali się na studia. A wolne miejsca są tu m.in. na kierunkach cyfryzacja przemysłu, informatyka, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie projektami, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna czy mechatronika.

Wolne miejsca na turystyce historycznej

UMCS wzorem lat ubiegłych jeszcze w lipcu ogłosi rekrutację dodatkową na wybrane kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich (tylko w przypadku wolnych miejsc), która zakończy się we wrześniu.

Wolne miejsca na tej lubelskiej uczelni można znaleźć m.in. na: filozofii, chemii, turystyce historycznej, germanistyce i fizyce. I tak na chemii ze specjalnościami: analityka chemiczna, chemia kryminalistyczna, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków. Absolwenci mogą pracować m.in. w laboratoriach diagnostycznych, analitycznych, kryminalistycznych i medycyny sądowej, w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, spożywczym.

Z kolei na turystyce historycznej można m.in. zdobyć wiedzę na temat historii sztuki, krajoznawstwa, dziejów turystyki, nauczyć się pisać przewodniki turystyczne i odkrywać atrakcyjne produkty turystyczne oraz wziąć udział w zagranicznych wyjazdach studyjnych.