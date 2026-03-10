Ocenę sytuacji w polskich szkołach ukazują wyniki najnowszego sondażu Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM.

Reklama Reklama

Oto największe problemy polskich szkół. Wyniki najnowszego sondażu

Wyniki sondażu pokazują, że Polacy chcą większej stabilności w programie nauczania. Niemal tak samo ważne jest dla nich również podniesienie jakości edukacji. 24 proc. respondentów wspomnianego sondażu za największy problem polskiej edukacji uznało częste zmiany w podstawach programowych. Na drugim miejscu znalazł się poziom nauczania, wskazany przez 22 proc. ankietowanych.

Za trzeci największy problem polskich szkół uznane zostały zmiany dotyczące prac domowych, na które wskazało 11 proc. badanych. Pensje pracowników oświaty jako największe wyzwanie wskazało 10 proc. respondentów. Z kolei 8 proc. ankietowanych za największy problem uznało planowaną likwidację niektórych szkół i przedszkoli.

6 proc. respondentów wskazało na inne mniej sprecyzowane problemy, natomiast 19 proc. osób biorących udział w ankiecie nie było w stanie wskazać największego problemu polskich szkół lub nie miało zdania na ten temat.