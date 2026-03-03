Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
W marcu i kwietniu w wybranych szkołach podstawowych w całej Polsce rozpoczną się trzy ważne projekty badawcze, które pozwolą zajrzeć do wnętrza systemu edukacji. Sprawdzą one nie tylko to, jak uczniowie czytają i liczą, ale również jak radzą sobie z wyzwaniami współczesnego obywatelstwa. Chodzi o badanie główne PIRLS 2026 oraz pilotaże TIMSS 2027 i ICCS 2027 – przygotowanie do międzynarodowych porównań, których wyniki poznamy pod koniec 2027 roku.
Najszerszy z tegorocznych projektów ruszy już wiosną. Badanie PIRLS 2026 obejmie około 150 wylosowanych szkół podstawowych. Udział wezmą przede wszystkim uczniowie klas czwartych, ale także dyrektorzy szkół, nauczyciele języka polskiego oraz – poprzez ankiety – rodzice.
Czwartoklasiści będą pracować na specjalnie przygotowanych komputerach. Przeczytają tekst literacki oraz tekst użytkowy, a następnie rozwiążą zestaw zadań sprawdzających rozumienie treści – od pytań dosłownych po takie, które wymagają interpretacji i wyciągania wniosków. Po teście uczniowie wypełnią kwestionariusz dotyczący m.in. ich doświadczeń szkolnych i środowiska domowego.
Poprzednia edycja badania, przeprowadzona w 2021 roku, objęła 57 krajów oraz kilka miast i regionów autonomicznych. W Polsce wzięło w niej udział około 4,2 tys. uczniów. Wyniki pozwoliły ocenić, jak polscy dziesięciolatkowie radzą sobie z czytaniem „dla przyjemności” i czytaniem „dla informacji” na tle rówieśników z innych państw.
Równolegle, w marcu, rozpoczną się dwa badania pilotażowe, które przygotują grunt pod przyszłoroczne edycje międzynarodowych testów. Jednym z nich jest TIMSS 2027, czyli badanie wiedzy i umiejętności z matematyki oraz nauk przyrodniczych.
Pilotaż obejmie szkoły z trzech województw: małopolskiego, śląskiego i pomorskiego. Jego celem nie jest jeszcze porównywanie wyników uczniów, lecz sprawdzenie narzędzi badawczych, procedur oraz organizacji testów. To etap niezbędny przed badaniem głównym, które zostanie przeprowadzone wiosną 2027 roku.
TIMSS realizowany jest cyklicznie co cztery lata od połowy lat 90. XX wieku, a Polska uczestniczy w nim od 2011 roku. Wyniki z poprzednich edycji były ważnym punktem odniesienia w debacie o jakości nauczania przedmiotów ścisłych.
Drugi z pilotaży dotyczy kompetencji obywatelskich. Badanie ICCS 2027 zostanie przetestowane w szkołach z województw mazowieckiego, łódzkiego i lubuskiego. Wezmą w nim udział uczniowie klas ósmych, a także dyrektorzy oraz nauczyciele prowadzący zajęcia z edukacji obywatelskiej.
Uczniowie rozwiążą zadania sprawdzające wiedzę o funkcjonowaniu państwa i demokracji, a także wypełnią ankiety dotyczące postaw, zaangażowania społecznego i obywatelskiego. Celem badania jest odpowiedź na pytanie, na ile młodzi ludzie są przygotowani do świadomego udziału w życiu publicznym.
Polska brała udział w dwóch wcześniejszych edycjach ICCS – w 2009 i 2022 roku. Edycja 2027 będzie jednak przełomowa: po raz pierwszy badanie zostanie w całości przeprowadzone w formie cyfrowej. Dzięki temu możliwe stanie się wykorzystanie bardziej interaktywnych zadań oraz dokładniejsze przyjrzenie się takim zagadnieniom, jak aktywność obywatelska w internecie czy umiejętność krytycznej oceny informacji społecznych i politycznych.
Choć same badania rozpoczną się już wiosną, na ich efekty trzeba będzie poczekać. Wyniki PIRLS, TIMSS i ICCS zostaną opublikowane w grudniu 2027 roku. To wtedy okaże się, jak polscy uczniowie wypadają na tle rówieśników z innych krajów – i czy szkoła skutecznie przygotowuje ich nie tylko do egzaminów, ale też do czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
