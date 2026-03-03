Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

W marcu i kwietniu w wybranych szkołach podstawowych w całej Polsce rozpoczną się trzy ważne projekty badawcze, które pozwolą zajrzeć do wnętrza systemu edukacji. Sprawdzą one nie tylko to, jak uczniowie czytają i liczą, ale również jak radzą sobie z wyzwaniami współczesnego obywatelstwa. Chodzi o badanie główne PIRLS 2026 oraz pilotaże TIMSS 2027 i ICCS 2027 – przygotowanie do międzynarodowych porównań, których wyniki poznamy pod koniec 2027 roku.

Jak czytają dziesięciolatki? Startuje PIRLS 2026

Najszerszy z tegorocznych projektów ruszy już wiosną. Badanie PIRLS 2026 obejmie około 150 wylosowanych szkół podstawowych. Udział wezmą przede wszystkim uczniowie klas czwartych, ale także dyrektorzy szkół, nauczyciele języka polskiego oraz – poprzez ankiety – rodzice.

Czwartoklasiści będą pracować na specjalnie przygotowanych komputerach. Przeczytają tekst literacki oraz tekst użytkowy, a następnie rozwiążą zestaw zadań sprawdzających rozumienie treści – od pytań dosłownych po takie, które wymagają interpretacji i wyciągania wniosków. Po teście uczniowie wypełnią kwestionariusz dotyczący m.in. ich doświadczeń szkolnych i środowiska domowego.