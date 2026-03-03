Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
Od marca 2026 r. uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych z całej Polski będą mogli bezpłatnie odwiedzić Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w ramach stacjonarnych pobytów studyjnych organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH). To kolejny krok w kierunku udostępniania historii niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady przyszłym pokoleniom i odpowiedź na ogromne zainteresowanie edukacją o Holokauście.
Sam udział w pobycie studyjnym — który obejmuje zwiedzanie terenów byłego obozu Auschwitz I i Birkenau (do 3,5 h) oraz warsztaty podsumowujące (1,5 h) — będzie w pełni bezpłatny dla uczniów. Opłacie podlega jedynie warsztat edukacyjny, który stanowi integralną część programu i ma pogłębić refleksję młodych odwiedzających.
Organizatorzy podkreślają, że pobyty studyjne to nie tylko tradycyjne zwiedzanie – to pogłębiona forma nauki, mająca na celu przybliżenie mechanizmów prowadzących do ludobójstwa, a także budowanie odpowiedzialności za współczesny świat poprzez refleksję nad tragedią Auschwitz.
Placówki edukacyjne mogą zgłaszać grupy bezpośrednio, wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony przez Muzeum — bez pośrednictwa firm turystycznych. Liczba miejsc jest ograniczona i zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania wolnych terminów.
W ubiegłym roku z pobytów studyjnych skorzystało prawie 26 000 osób, niemal połowę stanowiła młodzież z polskich szkół. Duże zainteresowanie przerosło możliwości organizacyjne, dlatego Muzeum zdecydowało się na rozszerzenie dostępu i zwiększenie wsparcia finansowego, by jak najwięcej uczniów mogło bez przeszkód uczestniczyć w tej formie edukacji.
– Ta inicjatywa to nie tylko lekcja historii – to spotkanie z pamięcią, które ma ogromne znaczenie dla budowania świadomości młodych ludzi o tragedii XX w., o ludzkiej godności i mechanizmach nienawiści – wskazują edukatorzy MCEAH.
Równolegle do decyzji Muzeum media informują, że placówka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom szkół, oferując dodatkowe wsparcie przy organizacji wizyt oraz dofinansowanie kosztów związanych z dojazdem i pobytem młodzieży. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie zaplanować wyjazd klasowy, nawet tam, gdzie budżet szkoły był dotąd zbyt ograniczony.
Tego rodzaju inicjatywy wpisują się w szerszy kontekst upowszechniania edukacji o Holokauście w szkołach, gdzie wizyta w miejscu pamięci Auschwitz-Birkenau jest często uznawana za kulminacyjny punkt lekcji o II wojnie światowej i zagładzie Żydów i innych ofiar nazizmu.
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau od lat rozwija programy edukacyjne i materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów, które pomagają przygotować się do wizyty oraz ją podsumować. Opracowane przez zespół MCEAH materiały — takie jak scenariusze lekcji czy multibooki — są udostępniane bezpłatnie, by umożliwić pełniejsze zrozumienie historii tego miejsca.
W obliczu rosnącego zapotrzebowania na rzetelną edukację historyczną ten krok Muzeum jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej szkoły i szansą na to, by pamięć o ofiarach Auschwitz-Birkenau była przekazywana jak najszerszemu gronu młodych Polaków.
