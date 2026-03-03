Reklama

Edukacja w miejscu pamięci. Uczniowie pojadą do Auschwitz bez opłat za zwiedzanie

Od marca 2026 roku uczniowie starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych skorzystają z bezpłatnych pobytów studyjnych w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Program obejmuje zwiedzanie byłego obozu, warsztaty edukacyjne oraz wsparcie w kosztach dojazdu.

Publikacja: 03.03.2026 09:21

Edukacja w miejscu pamięci. Uczniowie pojadą do Auschwitz bez opłat za zwiedzanie

Foto: Joe Marino/PAP/Newscom

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Od marca 2026 r. uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych z całej Polski będą mogli bezpłatnie odwiedzić Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w ramach stacjonarnych pobytów studyjnych organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH). To kolejny krok w kierunku udostępniania historii niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady przyszłym pokoleniom i odpowiedź na ogromne zainteresowanie edukacją o Holokauście.

Czytaj więcej

Na początku 2025 roku odbyły się uroczystości honorujące 80. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjn
Dobra osobiste
Za „polskie obozy” można domagać się pieniężnego zadośćuczynienia, ale nie przeprosin

Bezpłatne zwiedzanie z elementami edukacji

Sam udział w pobycie studyjnym — który obejmuje zwiedzanie terenów byłego obozu Auschwitz I i Birkenau (do 3,5 h) oraz warsztaty podsumowujące (1,5 h) — będzie w pełni bezpłatny dla uczniów. Opłacie podlega jedynie warsztat edukacyjny, który stanowi integralną część programu i ma pogłębić refleksję młodych odwiedzających.

Organizatorzy podkreślają, że pobyty studyjne to nie tylko tradycyjne zwiedzanie – to pogłębiona forma nauki, mająca na celu przybliżenie mechanizmów prowadzących do ludobójstwa, a także budowanie odpowiedzialności za współczesny świat poprzez refleksję nad tragedią Auschwitz.

Reklama
Reklama

Jak zgłosić udział szkoły?

Placówki edukacyjne mogą zgłaszać grupy bezpośrednio, wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony przez Muzeum — bez pośrednictwa firm turystycznych. Liczba miejsc jest ograniczona i zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania wolnych terminów.

Kontekst i znaczenie inicjatywy

W ubiegłym roku z pobytów studyjnych skorzystało prawie 26 000 osób, niemal połowę stanowiła młodzież z polskich szkół. Duże zainteresowanie przerosło możliwości organizacyjne, dlatego Muzeum zdecydowało się na rozszerzenie dostępu i zwiększenie wsparcia finansowego, by jak najwięcej uczniów mogło bez przeszkód uczestniczyć w tej formie edukacji.

– Ta inicjatywa to nie tylko lekcja historii – to spotkanie z pamięcią, które ma ogromne znaczenie dla budowania świadomości młodych ludzi o tragedii XX w., o ludzkiej godności i mechanizmach nienawiści – wskazują edukatorzy MCEAH.

Czytaj więcej

Obóz Auschwitz-Birkenau
Prawo na świecie
Za zbrodnie rozliczono co dziesiątego członka załogi SS w Auschwitz

Wsparcie dla szkół i dofinansowanie

Równolegle do decyzji Muzeum media informują, że placówka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom szkół, oferując dodatkowe wsparcie przy organizacji wizyt oraz dofinansowanie kosztów związanych z dojazdem i pobytem młodzieży. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie zaplanować wyjazd klasowy, nawet tam, gdzie budżet szkoły był dotąd zbyt ograniczony.

Tego rodzaju inicjatywy wpisują się w szerszy kontekst upowszechniania edukacji o Holokauście w szkołach, gdzie wizyta w miejscu pamięci Auschwitz-Birkenau jest często uznawana za kulminacyjny punkt lekcji o II wojnie światowej i zagładzie Żydów i innych ofiar nazizmu.

Reklama
Reklama

Rola Muzeum w edukacji historycznej

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau od lat rozwija programy edukacyjne i materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów, które pomagają przygotować się do wizyty oraz ją podsumować. Opracowane przez zespół MCEAH materiały — takie jak scenariusze lekcji czy multibooki — są udostępniane bezpłatnie, by umożliwić pełniejsze zrozumienie historii tego miejsca.

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na rzetelną edukację historyczną ten krok Muzeum jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej szkoły i szansą na to, by pamięć o ofiarach Auschwitz-Birkenau była przekazywana jak najszerszemu gronu młodych Polaków.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Czy polska szkoła uczy skutecznie? Wiosną ruszają trzy kluczowe badania uczniów
Szkoły podstawowe i średnie
Czy polska szkoła uczy skutecznie? Wiosną ruszają trzy kluczowe badania uczniów
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Niska frekwencja i liczne nieobecności na lekcjach edukacji zdrowotnej. Dyrektorzy mówią o absurdzie
Szkoły podstawowe i średnie
Nie wypisali się z zajęć, ale na nie nie chodzą. Co dalej z edukacją zdrowotną?
Wiele szkół i przedszkoli w Polsce czeka likwidacja / zdjęcie ilustracyjne
Szkoły podstawowe i średnie
Dziesiątki szkół mogą zniknąć z mapy Polski. Wkrótce zapadną ostateczne decyzje
Sieć przyszłości w planach rządu. Założenia reformy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Szkoły podstawowe i średnie
Sieć przyszłości w planach rządu. Założenia reformy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama