Od marca 2026 r. uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych z całej Polski będą mogli bezpłatnie odwiedzić Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w ramach stacjonarnych pobytów studyjnych organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH). To kolejny krok w kierunku udostępniania historii niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady przyszłym pokoleniom i odpowiedź na ogromne zainteresowanie edukacją o Holokauście.

Bezpłatne zwiedzanie z elementami edukacji

Sam udział w pobycie studyjnym — który obejmuje zwiedzanie terenów byłego obozu Auschwitz I i Birkenau (do 3,5 h) oraz warsztaty podsumowujące (1,5 h) — będzie w pełni bezpłatny dla uczniów. Opłacie podlega jedynie warsztat edukacyjny, który stanowi integralną część programu i ma pogłębić refleksję młodych odwiedzających.

Organizatorzy podkreślają, że pobyty studyjne to nie tylko tradycyjne zwiedzanie – to pogłębiona forma nauki, mająca na celu przybliżenie mechanizmów prowadzących do ludobójstwa, a także budowanie odpowiedzialności za współczesny świat poprzez refleksję nad tragedią Auschwitz.