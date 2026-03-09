Prezydent RP złożył podpis pod długo oczekiwaną ustawą, która zwiększa dotację celową na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych. Nowe przepisy, wchodzące w życie z dniem ogłoszenia, oznaczają realne wsparcie finansowe dla wszystkich jednostek oświatowych w całej Polsce – publicznych i niepublicznych. Dzięki tej decyzji szkoły już wkrótce otrzymają znacznie wyższe środki na zakup obowiązkowych podręczników dla uczniów.

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustaw o systemie oświaty oraz finansowaniu zadań oświatowych wprowadza dwie kluczowe zmiany, które wprost wpływają na rynek podręczników i sytuację szkół. Z jednej strony państwo zwiększa o 20 proc. środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, z drugiej – podnosi opłaty ponoszone przez wydawców ubiegających się o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego. To pierwsza taka korekta stawek od ponad 20 lat.

Nowe przepisy zakładają, że opłaty wnoszone przez wydawców wzrosną z dotychczasowych 800–6000 zł do poziomu od 2800 zł do nawet 14 tys. zł. W praktyce większość papierowych podręczników będzie objęta opłatą rzędu ok. 11 tys. zł, natomiast maksymalna stawka – 14 tys. zł – dotyczyć będzie podręczników elektronicznych. Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej, całość tych środków przeznaczona zostanie na wynagrodzenia recenzentów, których dotychczasowe stawki – niezmieniane od dwóch dekad – utrudniały pozyskanie wysokiej klasy ekspertów.

Dotacje na podręczniki szkolne. Co się zmienia po wejściu ustawy w życie?

Zgodnie z nowymi regulacjami: