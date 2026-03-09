Warszawa, 12.02.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki podczas spotkania z kierownictwem NSZZ "Solidarność"
Prezydent RP złożył podpis pod długo oczekiwaną ustawą, która zwiększa dotację celową na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych. Nowe przepisy, wchodzące w życie z dniem ogłoszenia, oznaczają realne wsparcie finansowe dla wszystkich jednostek oświatowych w całej Polsce – publicznych i niepublicznych. Dzięki tej decyzji szkoły już wkrótce otrzymają znacznie wyższe środki na zakup obowiązkowych podręczników dla uczniów.
Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustaw o systemie oświaty oraz finansowaniu zadań oświatowych wprowadza dwie kluczowe zmiany, które wprost wpływają na rynek podręczników i sytuację szkół. Z jednej strony państwo zwiększa o 20 proc. środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, z drugiej – podnosi opłaty ponoszone przez wydawców ubiegających się o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego. To pierwsza taka korekta stawek od ponad 20 lat.
Nowe przepisy zakładają, że opłaty wnoszone przez wydawców wzrosną z dotychczasowych 800–6000 zł do poziomu od 2800 zł do nawet 14 tys. zł. W praktyce większość papierowych podręczników będzie objęta opłatą rzędu ok. 11 tys. zł, natomiast maksymalna stawka – 14 tys. zł – dotyczyć będzie podręczników elektronicznych. Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej, całość tych środków przeznaczona zostanie na wynagrodzenia recenzentów, których dotychczasowe stawki – niezmieniane od dwóch dekad – utrudniały pozyskanie wysokiej klasy ekspertów.
Zgodnie z nowymi regulacjami:
• maksymalne limity dotacji podręcznikowej rosną o 20 proc., począwszy od 2026 r.,
• w 2026 r. na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe państwo przeznaczy do 593 mln zł, a w 2027 r. – do 625 mln zł,
• ustalone zostały również limity wydatków na kolejne lata, aż do 2035 r., co daje samorządom i szkołom wieloletnią przewidywalność finansową,
• MEN zapowiedział konkretne stawki dotacji na ucznia – od 119 zł na podręczniki do klas I–III, przez 286 zł dla klas V–VI, aż po 396 zł dla klas VII–VIII.
Wyższa dotacja podręcznikowa zacznie obowiązywać dzień po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw. Z kolei przepisy dotyczące podwyższonych opłat dla wydawnictw wejdą w życie 1 czerwca 2026 r.
W praktyce oznacza to nie tylko większy strumień pieniędzy do szkół w ramach programu „Bezpłatny podręcznik”, ale także podniesienie jakości procesu dopuszczania książek szkolnych, który ma zostać oparty na lepiej opłacanej, bardziej wymagającej i eksperckiej recenzji.
Dzięki podpisanej ustawie znikają w praktyce dotychczasowe ograniczenia finansowe, a placówki zyskają stabilne podstawy do planowania zakupów edukacyjnych na kolejne lata.
– To ogromny krok w stronę nowoczesnej i równej edukacji w Polsce – mówi Krzysztof Rabiański, Prezes Zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, jednego z wiodących wydawnictw edukacyjnych. – Dzięki zwiększonej dotacji możemy zaproponować szkołom szerszy wybór podręczników, większy dostęp do materiałów, coraz lepiej dostosowanych do różnorodnych potrzeb uczniów oraz wspierających tworzenie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych. Dotychczasowe niedoszacowanie dotacji często ograniczało dyrektorów w wyborze najlepszych pozycji – teraz ta bariera zostaje usunięta. To korzyść zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.
Według wydawców, zwiększenie dotacji może również przełożyć się na większe zainteresowanie rynkiem podręcznikowym i rozwój innowacyjnych publikacji – zwłaszcza w obszarze edukacji wczesnoszkolnej oraz nowych metod nauczania opartych na kompetencjach XXI wieku.
Ustawa przygotowana w MEN spotkała się z szerokim poparciem środowisk samorządowych, które wielokrotnie sygnalizowały niedoszacowanie dotacji podręcznikowej w ostatnich latach. Wielu burmistrzów i wójtów podkreślało, że dotychczasowe limity często nie pokrywały nawet podstawowych kosztów zakupu obowiązkowych książek i ćwiczeń dla uczniów. Teraz, dzięki wyższym stawkom, możliwe będzie lepsze wyposażenie klas i zwiększenie efektywności nauki.
Dyrektorzy szkół zwracają również uwagę, że większe środki pozwolą im zmniejszyć obciążenia finansowe rodziców oraz ułatwią wdrożenie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, w tym materiałów multimedialnych i platform edukacyjnych – elementów coraz częściej wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniem.
Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 (wyższe opłaty od wniosku za dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego), który wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2026 r. Samorządy będą mogły składać wnioski o środki w nowym trybie, a wypłaty dotacji zaplanowano zgodnie z harmonogramem przewidzianym w przygotowywanych aktach wykonawczych.
Nowe przepisy stanowią długo oczekiwany element systemowych zmian w finansowaniu oświaty, które – jak podkreślają eksperci – mogą znacząco poprawić jakość edukacji w Polsce.
