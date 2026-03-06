Katarzyna Lubnauer skomentowała zadanie, które pojawiły się na maturze z matematyki
Mowa o zadaniu nr 28 na str. 27 arkusza CKE tegorocznej próbnej matury z matematyki. Jego treść odnosi się do pokolorowania drwala.
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze próbnej matury z matematyki, które rozwiązywali uczniowie w całej Polsce.
Od dawna wśród internautów krąży żart dotyczący matury z matematyki. Krytykuje on obniżający się z roku na rok – zdaniem wielu osób – poziom egzaminu dojrzałości.
Wspomniany żart, znany pod nazwą „Pokoloruj drwala”, stał się popularny już kilkanaście lat temu. Brzmi on następująco:
„Rok 1950 – drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa kosztowało go 4/5 tej kwoty. Ile zarobił drwal?
Rok 1980 – drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa kosztowało go 4/5 tej kwoty, czyli 80 zł. Ile zarobił drwal?
Rok 2000 – drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa kosztowało go 4/5 tej kwoty, czyli 80 zł. Drwal zarobił 20 zł. Zakreśl liczbę 20.
Rok 2010 – drwal sprzedał drewno za 100 zł. W tym celu musiał wyciąć kilka starych drzew. Podzielcie się na grupy i odegrajcie krótką scenkę przedstawiającą, jak w tej sytuacji czuły się biedne zwierzątka leśne i rośliny.
Rok 2013 – drwal sprzedał drewno za 100 zł. Pokoloruj drwala”.
Egzaminy w części pisemnej w terminie głównym zaplanowano od 4 do 21 maja 2026 roku. Wszystkie testy rozpoczną się o godzinie 9.00. Sesja obejmuje...
Na dzisiejszej maturze próbnej z matematyki pojawiło się zadanie, którego treść nawiązywała do kolorowania drwala: „Rysunek drwala składa się z sześciu obszarów ponumerowanych liczbami od 1 do 6 (zobacz rysunek). Każdy z tych obszarów należy pokolorować jednym z siedmiu kolorów w taki sposób, aby każde dwa obszary graniczące ze sobą miały różny kolor”. Do zadania dołączony został rysunek poglądowy przedstawiający drwala.
W zadaniu maturzyści musieli wskazać, ile jest wszystkich sposobów pokolorowania drwala. Do wyboru mieli cztery odpowiedzi, spośród których tylko jedna była poprawna.
To zadanie dotyczyło problemu kolorowania i sprawdzało umiejętności określone w aktualnej podstawie programowej.
Warto zaznaczyć, że problem kolorowania jest jednym z historycznych wielkich problemów kombinatoryki oraz teorii grafów. Twierdzenie o czterech barwach (które było inspiracją dla autorów zadania) przez wiele lat pozostawało nieudowodnione i stanowiło istotne wyzwanie dla matematyków. Zostało ono ostatecznie udowodnione dopiero w 1976 roku przez Kennetha Appela i Wolfganga Hakena z wykorzystaniem metod komputerowych, co było jednym z pierwszych przykładów szerokiego zastosowania komputerów w dowodzeniu twierdzeń matematycznych.
Zadania związane z kolorowaniem mają duże znaczenie dydaktyczne, ponieważ pozwalają uczniom dostrzec związek między abstrakcyjną matematyką a realnymi problemami, takimi jak planowanie, organizacja czy optymalizacja. Jednocześnie wymagają od zdających logicznego myślenia, systematycznego rozważania przypadków oraz umiejętności stosowania podstawowych zasad kombinatoryki. Tego typu zadania dobrze sprawdzają nie tylko znajomość konkretnych reguł rachunkowych, lecz także zdolność modelowania sytuacji problemowej w języku matematyki.
- To zadanie z kombinatoryki, mogę je rozwiązać, jeśli trzeba – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, doktor matematyki. - Nie znałam wcześniej tego zadania, nie znam jego autora, ale ubawiło mnie to nawiązanie do popularnego dowcipu. Dla mnie najważniejszy jest poziom merytoryczny, a „pokoloruj drwala” to zadanie z całkiem poważnym pytaniem z kombinatoryki – dodaje polityczka. I pyta: - Czy gdyby to był domek z kominem i płotek w szczebelki, to byłoby lepiej?
Zadanie „pokoloruj drwala” wywołało dyskusję wśród internautów. Na facebookowym profilu „NIE dla chaosu w szkole” niektórzy z nich krytykuje CKE za umieszczenie na maturze zbyt prostego według nich zadania, które podczas egzaminu wymagałoby dostępu do kredek.
Większość jednak zauważa, że to zadanie z kombinatoryki - „świetne (acz dość proste)”, są też tacy, którzy gratulują Centralnej Komisji Egzaminacyjnej luzu i poczucia humoru.
