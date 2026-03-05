Nowe zasady orzekania o potrzebach uczniów. Minister edukacji podpisała rozporządzenie

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie dotyczące procesu wydawania orzeczeń i opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

W jaki sposób zmieni się rola zespołu orzekającego w kontekście podejmowania decyzji o nauczaniu specjalnym uczniów?

Jakie będą nowe zasady obecności specjalistów i tłumaczy podczas posiedzeń zespołów orzekających?

Jakie usprawnienia proceduralne związane z wnioskami o wydanie orzeczenia wprowadza nowe rozporządzenie?

Co zmieni się w zakresie standardów diagnozy i procedur odwoławczych?

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Resort edukacji przekonuje, że celem nowych przepisów jest poprawa jakości i dostępności pomocy oferowanej uczniom. Zmiany mają także usprawnić organizację pracy poradni oraz przyspieszyć proces podejmowania decyzji przez zespoły specjalistów.

Większa rola specjalistów z poradni

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy sposobu podejmowania decyzji o potrzebie kształcenia specjalnego. Nowe przepisy wyraźniej podkreślają rolę zespołu orzekającego działającego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

To właśnie ten zespół – na podstawie diagnozy przeprowadzonej w poradni i dokumentów dołączonych do wniosku – będzie rozstrzygał, czy dziecko potrzebuje specjalnych form edukacji.