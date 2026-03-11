Reklama

Szkoła, która uczy działania. Czy projekty społeczne zmienią edukację?

Czy szkoła może uczyć nie tylko teorii, ale także sprawczości, współpracy i rozwiązywania realnych problemów? W najnowszym odcinku podcastu rozmawiamy o tym, jak projekty edukacyjne i społeczne mogą zmieniać sposób uczenia w polskich szkołach. Rozmawiamy z Martą Florkiewicz-Borkowską, Nauczycielką Roku 2017 i Paulą Bruszewską z Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Publikacja: 11.03.2026 08:00

Joanna Ćwiek-Świdecka

Nasze gościnie opowiadają, dlaczego młodzi ludzie potrzebują przestrzeni do działania i jak takie doświadczenia wpływają na ich przyszłość.

Bo coraz częściej mówi się o potrzebie uczenia poprzez działanie. I takie podejście do nauki można zauważyć w założeniach reformy „Kompas Jutra”. Szefowa MEN Barbara Nowacka wielokrotnie w wypowiedziach prasowych podkreślała, że chodzi jej o to, by we wszystkich szkołach nauka była prowadzona w sposób ciekawy – nie tylko w szkołach prywatnych albo tam, gdzie dzieci mają szczęście trafić na bardziej zaangażowanych nauczycieli.

Projekty można robić już w podstawówce

Taką nauczycielką jest właśnie Marta Florkiewicz-Borkowska, która opowiedziała, jak wyglądają prowadzone przez nią lekcje. W swoich klasach (uczy w szkole podstawowej) prowadzi zajęcia rozwijające kreatywność oparte na pracy projektowej – uczniowie pracują w zespołach, wymyślają swoje projekty i uczą się planowania działań.

Jednym z przykładów takiej pracy był projekt pojazdu przyszłości w ramach którego, młodzi inżynierowie, innowatorzy mogli zaprezentować swoje pomysły na pojazd przyszłości. – Uczniowie projektowali nowe środki transportu, tworzyli ich prototypy i prezentowali swoje pomysły przed całą szkołą – mówiła nauczycielka.

Takie podejście przynosi realne efekty także po latach. – Taki uczeń jest osobą od razu otwartą na działanie – słyszy Florkiewicz-Borkowska od innych pedagogów o swoich absolwentach. Także byli uczniowie często wspominają projekty jako jedne z najważniejszych doświadczeń szkolnych.

Umiejętności potrzebne na rynku pracy

Podobne obserwacje mają twórcy ogólnopolskich inicjatyw edukacyjnych. Paula Bruszewska z Fundacji Zwolnieni z Teorii mówi wprost: –  Młodym ludziom naprawdę chce się działać. Każdego roku w projektach społecznych realizowanych w ramach programu bierze udział około 20 tysięcy uczniów – opowiada o olimpiadzie organizowanej przez jej fundację.

Według Bruszewskiej takie doświadczenia uczą kompetencji, których nie da się zdobyć wyłącznie z podręczników. – Realizacja projektów społecznych to nie jest tylko modelowanie, ale także konkretne działanie: wyjście z nim do świata i zrealizowanie go – podkreśla.

Eksperci zwracają uwagę, że właśnie takich umiejętności oczekują dziś pracodawcy. – Oni sobie znacząco lepiej radzą w prawdziwym świecie – mówi Bruszewska o uczestnikach projektów społecznych. – Praca w zespole, odpowiedzialność czy umiejętność realizowania pomysłów to kompetencje, które coraz częściej decydują o sukcesie zawodowym – podsumowuje.

Czy polska szkoła jest gotowa na taką zmianę? Wiele zależy od nauczycieli, którzy – jak podkreślają rozmówczynie – już dziś próbują wprowadzać nowe metody pracy. – Jeśli zależy nam na tym, żeby realnie te kompetencje były rozwijane, to musimy na to poświęcić czas – mówi Marta Florkiewicz-Borkowska. A to oznacza, że szkoła przyszłości będzie musiała coraz częściej wychodzić poza tradycyjny model nauczania.

