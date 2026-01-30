Sam sprzęt jednak nie wystarczy. Kluczowe znaczenie ma to, jak zostanie wykorzystany. Dlatego w sekcji „Cyfrowa szkoła” na ZPE pojawiły się dwie nowe zakładki: „Cyfrowy start – wytyczne dla oprogramowania” oraz „Cyfrowy start – przewodnik dla nauczycieli”. Obie powstały z myślą o praktyce szkolnej – tej codziennej, często wymagającej i dalekiej od technologicznych ideałów.

Oprogramowanie bez tajemnic

Dla wielu nauczycieli i dyrektorów pierwszym wyzwaniem jest uruchomienie nowego sprzętu i wybór odpowiednich programów. „Cyfrowy start – wytyczne dla oprogramowania”, przygotowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, porządkują ten proces i oferują jasne, przystępne wskazówki.

To nie tylko zbiór zaleceń, ale praktyczne kompendium wiedzy: od wymagań formalnych wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji z 25 września 2024 r., przez instrukcje konfiguracji laptopów i Chromebooków, aż po rekomendacje konkretnych narzędzi. Co istotne, uwzględniono różne scenariusze funkcjonowania szkół – zarówno te korzystające z Microsoft 365 czy Google Workspace, jak i placówki pracujące offline lub bez kont instytucjonalnych.

Znajdziemy tu również zestawienia oprogramowania edukacyjnego – zarówno komercyjnego, jak i bezpłatnych rozwiązań open source. LibreOffice, GIMP czy Inkscape pojawiają się obok narzędzi powszechnie znanych, takich jak Teams, Moodle czy Zoom. Wszystkie rekomendacje uwzględniają kompatybilność z technologiami asystującymi, co ma znaczenie dla edukacji włączającej.

Przewodnik zamiast instrukcji obsługi

Druga zakładka – „Cyfrowy start – przewodnik dla nauczycieli” – przenosi uwagę z techniki na dydaktykę. To przestrzeń, w której technologia przestaje być celem samym w sobie, a staje się narzędziem wspierającym proces nauczania.