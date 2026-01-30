Reklama

Cyfrowy start. Jak szkoły i nauczyciele oswajają technologię

Jednym z największych problemów cyfryzacji szkoły nie jest brak sprzętu, lecz brak czasu i wsparcia dla nauczycieli. Gotowe materiały i sprawdzone narzędzia pozwalają ograniczyć przygotowania „od zera” i skupić się na pracy z uczniem.

Publikacja: 30.01.2026 11:28

Cyfrowy start. Jak szkoły i nauczyciele oswajają technologię

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są największe wyzwania związane z cyfryzacją szkół i nauczycieli?
  • Jakie inicjatywy wdraża się w ramach projektu „Cyfrowy start”, aby wspierać nauczanie z wykorzystaniem technologii?
  • Dlaczego sam sprzęt nie wystarczy i jakie znaczenie ma sposób jego wykorzystania w edukacji?
  • Na czym polegają „Cyfrowy start – wytyczne dla oprogramowania” i jakie oferują wsparcie dla nauczycieli?
  • Jaki wpływ może mieć przewodnik „Cyfrowy start” na proces dydaktyczny i angażowanie uczniów?
  • Jakie rozwiązania technologiczne rekomenduje się w kontekście edukacji włączającej?

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Cyfrowa szkoła przestaje być hasłem z ministerialnych strategii, a coraz częściej staje się codziennością w polskich klasach. Laptopy, tablety i Chromebooki trafiają do szkół w całym kraju, a wraz z nimi pojawia się pytanie kluczowe: jak sprawić, by technologia realnie wspierała nauczanie, zamiast stać się kolejnym źródłem chaosu? Odpowiedzią ma być „Cyfrowy start” – nowa inicjatywa dostępna na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

W ramach inwestycji finansowanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności szkoły są sukcesywnie wyposażane w nowoczesny sprzęt komputerowy przeznaczony zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. To jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych ostatnich lat, którego celem jest wyrównywanie szans i podnoszenie kompetencji cyfrowych dzieci oraz młodzieży – niezależnie od miejsca zamieszkania czy zasobności samorządu.

Czytaj więcej

Cyfryzacja szkół w Polsce: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Szkoły podstawowe i średnie
Cyfryzacja szkół w Polsce: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Reklama
Reklama

Sam sprzęt jednak nie wystarczy. Kluczowe znaczenie ma to, jak zostanie wykorzystany. Dlatego w sekcji „Cyfrowa szkoła” na ZPE pojawiły się dwie nowe zakładki: „Cyfrowy start – wytyczne dla oprogramowania” oraz „Cyfrowy start – przewodnik dla nauczycieli”. Obie powstały z myślą o praktyce szkolnej – tej codziennej, często wymagającej i dalekiej od technologicznych ideałów.

Oprogramowanie bez tajemnic

Dla wielu nauczycieli i dyrektorów pierwszym wyzwaniem jest uruchomienie nowego sprzętu i wybór odpowiednich programów. „Cyfrowy start – wytyczne dla oprogramowania”, przygotowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, porządkują ten proces i oferują jasne, przystępne wskazówki.

To nie tylko zbiór zaleceń, ale praktyczne kompendium wiedzy: od wymagań formalnych wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji z 25 września 2024 r., przez instrukcje konfiguracji laptopów i Chromebooków, aż po rekomendacje konkretnych narzędzi. Co istotne, uwzględniono różne scenariusze funkcjonowania szkół – zarówno te korzystające z Microsoft 365 czy Google Workspace, jak i placówki pracujące offline lub bez kont instytucjonalnych.

Znajdziemy tu również zestawienia oprogramowania edukacyjnego – zarówno komercyjnego, jak i bezpłatnych rozwiązań open source. LibreOffice, GIMP czy Inkscape pojawiają się obok narzędzi powszechnie znanych, takich jak Teams, Moodle czy Zoom. Wszystkie rekomendacje uwzględniają kompatybilność z technologiami asystującymi, co ma znaczenie dla edukacji włączającej.

Czytaj więcej

Edukacja cyfrowa. Czym jest? Wyzwania i perspektywy
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja cyfrowa. Czym jest? Wyzwania i perspektywy

Przewodnik zamiast instrukcji obsługi

Druga zakładka – „Cyfrowy start – przewodnik dla nauczycieli” – przenosi uwagę z techniki na dydaktykę. To przestrzeń, w której technologia przestaje być celem samym w sobie, a staje się narzędziem wspierającym proces nauczania.

Reklama
Reklama

Przewodnik gromadzi e-materiały, aplikacje, scenariusze zajęć i poradniki metodyczne, które pomagają prowadzić angażujące lekcje na różnych etapach edukacyjnych. Nauczyciele znajdą tu także zestawienia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, propozycje dla nauczania języków obcych, kształcenia zawodowego oraz rozwiązania wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

To ważne, bo jednym z największych problemów cyfryzacji szkoły nie jest brak sprzętu, lecz brak czasu i wsparcia dla nauczycieli. Gotowe materiały i sprawdzone narzędzia pozwalają ograniczyć przygotowania „od zera” i skupić się na pracy z uczniem.

Pełne wytyczne i materiały programu „Cyfrowy start” są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja IT Cyfryzacja
Specjalne zasady kształcenia dzieci z Ukrainy przedłużone do końca roku szkolnego
Szkoły podstawowe i średnie
Specjalne zasady kształcenia dzieci z Ukrainy przedłużone do końca roku szkolnego
Największa zmiana w organizacji nauczania od lat
Szkoły podstawowe i średnie
Największa zmiana w organizacji nauczania od lat
Szkoła jako wspólnota. Czego uczy nas historia edukacji niepublicznej
Szkoły podstawowe i średnie
Szkoła jako wspólnota. Czego uczy nas historia edukacji niepublicznej
„Kierunek: Kompas Jutra”. MEN rusza w Polskę.
Szkoły podstawowe i średnie
„Kierunek: Kompas Jutra”. MEN rusza w Polskę.
Edukacja zdrowotna. MEN szykuje zwrot akcji
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja zdrowotna. MEN szykuje zwrot akcji
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama