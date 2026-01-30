Aktualizacja: 30.01.2026 13:02 Publikacja: 30.01.2026 11:28
Cyfrowa szkoła przestaje być hasłem z ministerialnych strategii, a coraz częściej staje się codziennością w polskich klasach. Laptopy, tablety i Chromebooki trafiają do szkół w całym kraju, a wraz z nimi pojawia się pytanie kluczowe: jak sprawić, by technologia realnie wspierała nauczanie, zamiast stać się kolejnym źródłem chaosu? Odpowiedzią ma być „Cyfrowy start” – nowa inicjatywa dostępna na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
W ramach inwestycji finansowanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności szkoły są sukcesywnie wyposażane w nowoczesny sprzęt komputerowy przeznaczony zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. To jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych ostatnich lat, którego celem jest wyrównywanie szans i podnoszenie kompetencji cyfrowych dzieci oraz młodzieży – niezależnie od miejsca zamieszkania czy zasobności samorządu.
Sam sprzęt jednak nie wystarczy. Kluczowe znaczenie ma to, jak zostanie wykorzystany. Dlatego w sekcji „Cyfrowa szkoła” na ZPE pojawiły się dwie nowe zakładki: „Cyfrowy start – wytyczne dla oprogramowania” oraz „Cyfrowy start – przewodnik dla nauczycieli”. Obie powstały z myślą o praktyce szkolnej – tej codziennej, często wymagającej i dalekiej od technologicznych ideałów.
Dla wielu nauczycieli i dyrektorów pierwszym wyzwaniem jest uruchomienie nowego sprzętu i wybór odpowiednich programów. „Cyfrowy start – wytyczne dla oprogramowania”, przygotowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, porządkują ten proces i oferują jasne, przystępne wskazówki.
To nie tylko zbiór zaleceń, ale praktyczne kompendium wiedzy: od wymagań formalnych wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji z 25 września 2024 r., przez instrukcje konfiguracji laptopów i Chromebooków, aż po rekomendacje konkretnych narzędzi. Co istotne, uwzględniono różne scenariusze funkcjonowania szkół – zarówno te korzystające z Microsoft 365 czy Google Workspace, jak i placówki pracujące offline lub bez kont instytucjonalnych.
Znajdziemy tu również zestawienia oprogramowania edukacyjnego – zarówno komercyjnego, jak i bezpłatnych rozwiązań open source. LibreOffice, GIMP czy Inkscape pojawiają się obok narzędzi powszechnie znanych, takich jak Teams, Moodle czy Zoom. Wszystkie rekomendacje uwzględniają kompatybilność z technologiami asystującymi, co ma znaczenie dla edukacji włączającej.
Druga zakładka – „Cyfrowy start – przewodnik dla nauczycieli” – przenosi uwagę z techniki na dydaktykę. To przestrzeń, w której technologia przestaje być celem samym w sobie, a staje się narzędziem wspierającym proces nauczania.
Przewodnik gromadzi e-materiały, aplikacje, scenariusze zajęć i poradniki metodyczne, które pomagają prowadzić angażujące lekcje na różnych etapach edukacyjnych. Nauczyciele znajdą tu także zestawienia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, propozycje dla nauczania języków obcych, kształcenia zawodowego oraz rozwiązania wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
To ważne, bo jednym z największych problemów cyfryzacji szkoły nie jest brak sprzętu, lecz brak czasu i wsparcia dla nauczycieli. Gotowe materiały i sprawdzone narzędzia pozwalają ograniczyć przygotowania „od zera” i skupić się na pracy z uczniem.
Pełne wytyczne i materiały programu „Cyfrowy start” są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
