Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i plany na przyszłość

Resort edukacji planuje w najbliższym czasie dokonać przeglądu i aktualizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla wszystkich typów szkół i placówek oraz przygotować rozwiązanie cyfrowe, wspierające wybór zawodu lub dalszej ścieżki kształcenia. Niezbędna przy tym ma być szersza współpraca pracodawców ze szkołami.

Szkolnictwo zawodowe: klasyfikacja zawodów

Kształcenie zawodowe w szkołach jest prowadzone w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów kształcenia zawodowego.

Klasyfikacja zawodów to w uproszczeniu usystematyzowany system obejmujący nazwy zawodów nauczanych w systemie oświaty, wnioskodawców — ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji, obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, a także możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zawody zostały przyporządkowane do 32 branż, a od 1 września br. szkoły będą mogły prowadzić kształcenie w 238 zawodach.

Zmiany w podstawach programowych — na wnioski właściwych ministrów dla poszczególnych zawodów — są dokonywane na bieżąco, a rosnąca liczba zmian pokazuje na coraz większe zainteresowanie branż dostosowywaniem oferty szkolnictwa branżowego do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Co istotne, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mają możliwość dostosowania kształcenia, realizowanego we współpracy z pracodawcą, do aktualnych potrzeb. Niemniej jednak zauważa się potrzebę dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów, jakie niosą za sobą nowe technologie w gospodarce oraz zielona i cyfrowa transformacja.

Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami

Współpraca ta jest realizowana na dwóch poziomach — krajowym i w poszczególnych szkołach, gdzie stała się obowiązkowa poprzez zawarcie umowy lub porozumienia przed rozpoczęciem kształcenia w danym zawodzie. Szkoła wraz z pracodawcą może utworzyć klasę patronacką, wspólnie opracować program nauczania zawodu, realizować praktyczną naukę zawodu, doskonalić nauczycieli, wspólnie organizować egzaminy zawodowe lub realizować doradztwo zawodowe. Wprowadzono także możliwość odbywania przez uczniów szkół branżowych I stopnia i techników tzw. staży uczniowskich (uczniowie szkół branżowych II stopnia odbywają kwalifikacyjne kursy zawodowe).