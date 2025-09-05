Reklama

Nowy rok szkolny, nowe obowiązki. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

W module Dane zbiorcze pojawiła się zmiana szczególnie widoczna dla uczniów i rodziców: w miejsce dotychczasowego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie wprowadzono nowy – edukację zdrowotną.

Publikacja: 05.09.2025 10:24

Nowy rok szkolny, nowe obowiązki. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Gdynia, 01.09.2025. Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podczas briefingu prasowego tow. uroczystej inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Foto: Piotr Matusewicz/PAP

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Od 1 września 2025 r. w życie weszły zmiany w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), które obejmują cztery kluczowe obszary: aplikację Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze oraz Oddziały. To krok w stronę lepszego dostosowania systemu edukacji do potrzeb uczniów i nauczycieli, a także do wyzwań, jakie stawia współczesna szkoła.

Czytaj więcej

Edukacja zdrowotna w szkołach. MEN rusza z kampanią informacyjną
Rodzice i uczniowie
Edukacja zdrowotna w szkołach. MEN rusza z kampanią informacyjną

Indywidualne nauczanie i uczniowie cudzoziemcy

W module Uczeń pojawiła się możliwość rejestracji miejsca prowadzenia zajęć dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, a także dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych.

Istotną nowością są rozwiązania dotyczące uczniów cudzoziemców. Teraz system pozwala odnotować korzystanie z nauki języka i kultury kraju pochodzenia – wyłącznie w przypadku ucznia z zagranicy. Co więcej, wprowadzając dane identyfikacyjne osób bez numeru PESEL, trzeba obowiązkowo podać kraj pochodzenia i status ucznia.

Zmiany w szkołach branżowych i policealnych

Nowe regulacje obejmują również zasady dotyczące czasu nauki. W branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej okres nauki można przedłużyć tylko raz. Natomiast w branżowej szkole I stopnia, działającej w ramach młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i socjoterapeutycznych (MOS), uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – związanym z niepełnosprawnością czy niedostosowaniem społecznym – może ukończyć szkołę już na przedostatnim etapie edukacji, czyli w drugiej klasie.

Nowe obowiązki nauczycieli

Zmiany w aplikacji Nauczyciel dotyczą przede wszystkim zakresu obowiązków dydaktycznych. W SIO pojawiły się nowe kategorie zajęć, takie jak:

  • edukacja zdrowotna,
  • edukacja obywatelska,
  • inne obowiązki w ramach kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (KPSS),
  • zajęcia w profilach mundurowych – teoretyczne i praktyczne,
  • przedmioty artystyczne.

Czytaj więcej

Edukacja zdrowotna od września 2025. MEN udostępnia materiały dla nauczycieli i rodziców
Nauczyciele
Edukacja zdrowotna od września 2025. MEN udostępnia materiały dla nauczycieli i rodziców

To oznacza, że nauczyciele będą musieli dokładniej raportować swoją aktywność, a szkoły – dostosować plan zajęć do nowych wymagań.

Edukacja zdrowotna zamiast WDŻ

W module Dane zbiorcze pojawiła się zmiana szczególnie widoczna dla uczniów i rodziców: w miejsce dotychczasowego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie wprowadzono nowy – edukację zdrowotną.

Profil mundurowy i nowe zawody

Nowości czekają też w module Oddziały. W liceach i technikach można już przypisywać oddziały o dodatkowej specyfice – profilu mundurowym. Przydzielając ucznia do oddziału z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym (IPET), system automatycznie przypisuje datę końca roku szkolnego, z możliwością jej modyfikacji.

W technikach pojawił się również nowy zawód – technik gospodarki nieruchomościami. To odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku pracy i rosnące zainteresowanie sektorem nieruchomości.

