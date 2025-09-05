Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Od 1 września 2025 r. w życie weszły zmiany w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), które obejmują cztery kluczowe obszary: aplikację Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze oraz Oddziały. To krok w stronę lepszego dostosowania systemu edukacji do potrzeb uczniów i nauczycieli, a także do wyzwań, jakie stawia współczesna szkoła.

Indywidualne nauczanie i uczniowie cudzoziemcy

W module Uczeń pojawiła się możliwość rejestracji miejsca prowadzenia zajęć dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, a także dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych.

Istotną nowością są rozwiązania dotyczące uczniów cudzoziemców. Teraz system pozwala odnotować korzystanie z nauki języka i kultury kraju pochodzenia – wyłącznie w przypadku ucznia z zagranicy. Co więcej, wprowadzając dane identyfikacyjne osób bez numeru PESEL, trzeba obowiązkowo podać kraj pochodzenia i status ucznia.