Ruszyła rekrutacja do XVI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa"

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” to ogólnopolski projekt edukacyjny UODO, który od 2009 r. buduje świadomość dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców o ochronie danych osobowych. Forma, jak i tematyka programu ewoluuje, odpowiadając na wyzwania technologiczne oraz społeczne.

Publikacja: 04.09.2025 09:36

Patronat Rzeczpospolitej

Patronat Rzeczpospolitej

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw edukacyjnych w Polsce w obszarze ochrony danych i prywatności. Od szesnastu lat łączy szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców wokół wspólnego celu: uczenia się, jak bezpiecznie funkcjonować w cyfrowym świecie.

Od podstawowej wiedzy do cyfrowej dojrzałości

Pierwsze edycje programu miały przede wszystkim na celu oswojenie uczniów z pojęciami danych osobowych. Chodziło o to, by młodzież zrozumiała, że informacje takie jak imię, adres czy wizerunek wymagają szczególnej ochrony. Wraz z rozpoczęciem stosowania RODO 25 maja 2018 r. zmieniło się podejście administratorów do ochrony danych. Wzrosła świadomość istnienia nowego aktu prawnego, a także praw jakie daje RODO. Zmieniła się też społeczna wrażliwość na zagrożenia cyfrowe.

Obecnie program uczy nie tylko o tym, jakie prawa daje nam RODO, ale także odpowiedzialności za własne działania, krytycznego myślenia, reagowania na cyberprzemoc czy przeciwdziałania nadużyciom związanym z publikacją wizerunku i innych danych.

Kluczowe momenty i innowacje

Do przełomów w historii programu należą wdrożenie RODO, pandemia Covid-19, która wiele działań przeniosła do internetu, a także wprowadzenie spotkań wojewódzkich „#RODO w edukacji” i podjęcie edukacji w regionach , #ODOlekcji, czyli webinariów dla uczniów w różnym wieku. Te rozwiązania sprawiły, że z programu zaczęły korzystać placówki z całej Polski, również te z mniejszych miejscowości. Działania te zachęciły również do udziału przedstawicieli szkół ponadpodstawowych.

W XV edycji w programu uczestniczyły 352 szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli, a w działania zaangażowało się 61 tys. uczniów oraz 6 tys. nauczycieli. Zainteresowanie programem stale wzrasta, co potwierdzają liczby i aktywność uczestników konkursów, webinariów czy warsztatów.

Szkolenia i praktyczne wsparcie

Jednym z filarów programu są szkolenia dla koordynatorów. Wiele osób pracujących w szkołach zna zagrożenia cyfrowe, ale nie ma narzędzi, aby w prosty i skuteczny sposób przekazywać tę wiedzę uczniom. UODO odpowiada na te potrzeby, udostępniając scenariusze lekcji, prezentacje, nagrania wideo i oferując wsparcie ekspertów UODO.

Współpraca i nowe kierunki

Program realizowany jest we współpracy z wieloma partnerami, od Ministerstwa Edukacji i Biura Rzecznika Praw Dziecka, po organizacje społeczne i fundacje. W kolejnych edycjach UODO planuje zwracać uwagę uczestników programu na zagadnienia związane z wyzwaniami dla ochrony danych osobowych w kontekście nowych technologii, w tym ze sztucznej inteligencji,. Właśnie dlatego XVI edycja, do której rekrutacja rozpoczęła się 1 września 2025 r. i potrwa do końca października, zostanie oficjalnie rozpoczęta konferencją, podczas której zostanie omówionych wiele istotnych kwestii związanych z rozwojem nowych technologii i ochroną prywatności. Wydarzenie będzie dostępne nie tylko dla uczestników programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, ale również dla wszystkich szkół za pośrednictwem strony internetowej UODO. Uczestnicy programu będą się uczyć, jak odpowiedzialnie korzystać z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji jak rozpoznać zagrożenia związane z deepfake’ami czy profilowaniem, a także wybierać bezpieczne aplikacje i rozwiązania cyfrowe. To odpowiedź na dynamiczny rozwój technologii, które coraz częściej wpływają na codzienne życie uczniów i dorosłych.

Głos Prezesa UODO

W swoim liście otwartym skierowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów prezes UODO Mirosław Wróblewski zaznaczył, że włączenie edukacji obywatelskiej i zdrowotnej do podstawy programowej 1 września 2025 r. niesie z sobą ogromnie możliwości. Dzięki temu wszystkie szkoły w Polsce, niezależnie od dotychczasowego udziału w programach nieobowiązkowych, będą miały szansę objąć uczniów wiedzą o ochronie danych, prywatności i bezpiecznym korzystaniu z technologii, w tym z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Prezes UODO zwrócił uwagę: „Im wcześniej młodzi ludzie nauczą się rozumieć znaczenie ochrony swoich danych osobowych i swojej prywatności, tym skuteczniej będą w stanie chronić siebie i innych w świecie pełnym zagrożeń cyfrowych”. Prezes Mirosław Wróblewski dodatkowo zachęcał do aktywnego wykorzystania zasobów programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, zarówno w ramach formalnej edukacji szkolnej, jak i w domu z rodzicami. Podkreślił, jak ważne są świadome nawyki cyfrowe.

Rekrutacja do XVI edycji

Obecnie trwa rekrutacja do XV edycji „Twoje dane – Twoja sprawa”. Udział w programie to szansa otrzymania wsparcia merytorycznego, dostęp do materiałów edukacyjnych i możliwość uczestniczenia w ogólnopolskiej społeczności szkół zaangażowanych w budowanie cyfrowej świadomości. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie UODO lub bezpośrednio pod linkiem https://rejestracja.uodo.gov.pl/PUBLIC/.

„Twoje dane – Twoja sprawa” to program, który rozwija się razem z wyzwaniami współczesności. Od czasu podstawowego edukowania o prywatności przeszedł do fazy kształcenia kompetencji cyfrowych, krytycznego myślenia i odpowiedzialności w sieci. Dzięki niemu szkoły w całej Polsce mogą uczyć młodzież świadomego i bezpiecznego korzystania z technologii, a rodzice i nauczyciele otrzymują konkretne narzędzia, które pomagają chronić prywatność najmłodszych.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw edukacyjnych w Polsce w obszarze ochrony danych i prywatności. Od szesnastu lat łączy szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców wokół wspólnego celu: uczenia się, jak bezpiecznie funkcjonować w cyfrowym świecie.

Od podstawowej wiedzy do cyfrowej dojrzałości

