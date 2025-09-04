Ruszyła rekrutacja do XVI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

Do przełomów w historii programu należą wdrożenie RODO, pandemia Covid-19, która wiele działań przeniosła do internetu, a także wprowadzenie spotkań wojewódzkich „#RODO w edukacji” i podjęcie edukacji w regionach , #ODOlekcji, czyli webinariów dla uczniów w różnym wieku. Te rozwiązania sprawiły, że z programu zaczęły korzystać placówki z całej Polski, również te z mniejszych miejscowości. Działania te zachęciły również do udziału przedstawicieli szkół ponadpodstawowych.

W XV edycji w programu uczestniczyły 352 szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli, a w działania zaangażowało się 61 tys. uczniów oraz 6 tys. nauczycieli. Zainteresowanie programem stale wzrasta, co potwierdzają liczby i aktywność uczestników konkursów, webinariów czy warsztatów.

Szkolenia i praktyczne wsparcie

Jednym z filarów programu są szkolenia dla koordynatorów. Wiele osób pracujących w szkołach zna zagrożenia cyfrowe, ale nie ma narzędzi, aby w prosty i skuteczny sposób przekazywać tę wiedzę uczniom. UODO odpowiada na te potrzeby, udostępniając scenariusze lekcji, prezentacje, nagrania wideo i oferując wsparcie ekspertów UODO.

Współpraca i nowe kierunki

Program realizowany jest we współpracy z wieloma partnerami, od Ministerstwa Edukacji i Biura Rzecznika Praw Dziecka, po organizacje społeczne i fundacje. W kolejnych edycjach UODO planuje zwracać uwagę uczestników programu na zagadnienia związane z wyzwaniami dla ochrony danych osobowych w kontekście nowych technologii, w tym ze sztucznej inteligencji,. Właśnie dlatego XVI edycja, do której rekrutacja rozpoczęła się 1 września 2025 r. i potrwa do końca października, zostanie oficjalnie rozpoczęta konferencją, podczas której zostanie omówionych wiele istotnych kwestii związanych z rozwojem nowych technologii i ochroną prywatności. Wydarzenie będzie dostępne nie tylko dla uczestników programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, ale również dla wszystkich szkół za pośrednictwem strony internetowej UODO. Uczestnicy programu będą się uczyć, jak odpowiedzialnie korzystać z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji jak rozpoznać zagrożenia związane z deepfake’ami czy profilowaniem, a także wybierać bezpieczne aplikacje i rozwiązania cyfrowe. To odpowiedź na dynamiczny rozwój technologii, które coraz częściej wpływają na codzienne życie uczniów i dorosłych.