Nie za wszelką cenę - ciszej o awansie, głośniej o równowadze

Nie sposób przejść obojętnie wobec stosunku do zarobków, jaki wyłania się z badania. To najistotniejsza dla badanych miara sukcesu, a także ten wymierny czynnik w postaci zbyt niskiego wynagrodzenia najczęściej wskazywany jest jako obniżający kondycję psychiczną (wskazywany przez 50% badanych). Okazuje się również, że zbyt niskie zarobki motywują 50% osób do zmiany pracy. Wynagrodzenie jest też najczęściej wskazywaną wartością jaką cenimy w pracy (przez 71% ogółu badanych, 64% liderów_ek, 71% pracowników_czek).

Praca nadal pełni w Polsce przede wszystkim funkcję przetrwaniową, a dopiero w dalszej kolejności - rozwojową czy tożsamościową, dlatego nie dziwi fakt, że aż tak mocno cenimy wynagrodzenie i tak wysoce oceniamy jego znaczenie i wpływ na kondycję psychiczną czy sukces zawodowy. To mocno zakorzeniony kod kulturowy. Tym bardziej cieszą dochodzące do głosu kwestie dobrostanu psychicznego, czy satysfakcji, a także zmiany w postrzeganiu produktywności. 84% badanych za ważne uznaje to, żeby oceniać nie tylko efekty ich pracy, ale brać pod uwagę także zaangażowanie i włożony wysiłek, a co piąty badany uznał, że produktywność to osiąganie dobrych wyników bez przeciążania się pracą kosztem zdrowia. Na tradycyjne metody definiowania produktywności liczbą przepracowanych godzin i wykonanych zadań wskazuje tylko 9% badanych – mówi Agata Swornowska-Kurto.

Spragnieni doceniania

W badaniu sprawdziliśmy także, jakie kompetencje powinien posiadać współczesny lider. Zdaniem osób w środowisku pracy powinien doceniać pracowników_czki (61%), umieć motywować zespół (58%), budować zaufanie (52%).

48% badanych wskazało, że powinien umieć aktywnie słuchać i zaznaczmy przy tym, że 92% liderów_ek deklaruje, że rzadziej bądź częściej, ale rozmawiają z pracownikami_czkami o sprawach innych niż obowiązki zawodowe.