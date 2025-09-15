Współczesna edukacja przechodzi rewolucję. Dziś rola trenera to znacznie więcej niż przekazywanie wiedzy - to kreowanie przestrzeni uczenia się, budowanie mostów między pokoleniami i integrowanie najnowszych technologii z ludzkim doświadczeniem. Teraz masz szansę poznać strategie, które pozwolą Ci rozwijać innych, jednocześnie inwestując w swój własny rozwój zawodowy. Współczesny trener musi umiejętnie dopasowywać metody do grupy, wykorzystując platformy cyfrowe i sztuczną inteligencję.

Wydarzenie ma być inspiracją do podążania ścieżką rozwoju osobistego oraz zawodowego, wyznaczania i osiągania celów oraz pokonywania wyzwań, które pojawiają się po drodze. Uczestnicy wydarzenia zostaną zachęceni do podejmowania nowych wyzwań, do działania i obdarowani wyprawką pełną nowych narzędzi do pracy trenerskiej.

Dlaczego warto się zarejestrować?

Konferencja „Trener 360°. Jak rozwijać innych, rozwijając siebie ", będzie okazją do uzyskania nowych narzędzi przydatnych w procesie uczenia, a także wzmocnieniem i inspiracją dla motywacji każdego edukatora. W trakcie wydarzenia:

• Poznasz aktualne trendy w edukacji i coachingu, które możesz wdrożyć od zaraz

• Dowiesz się, jak współpracować z AI w codziennej pracy, wykorzystując technologię jako sprzymierzeńca

• Otrzymasz konkretne strategie budowania eksperckości i marki osobistej w środowisku cyfrowym

• Nauczysz się efektywnych metod pracy z różnymi pokoleniami uczestników

Zainspiruj się do ciągłego rozwoju osobistego i profesjonalnego. Wydarzenie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu BUR (Baza Usług Rozwojowych) to unikalna okazja, aby w jednym miejscu spotkać się z najlepszymi ekspertami branży usług rozwojowych. Program został przygotowany z myślą o rzeczywistych potrzebach trenerów, coachów i edukatorów, którzy chcą pozostać na czele zmian zachodzących w ich branży.

4 bloki tematyczne, wybitni eksperci

BLOK 1 – Zaproszenie do wspólnej podróży

Tina Sobocińska, ekspertka budowania marki osobistej i liderka networkingu HR i biznesu, poprowadzi sesję o budowaniu marki własnej i sprzedaży siebie jako eksperta. W swoim wystąpieniu „Budowanie marki własnej, sprzedaż siebie jako marka budowanie eksperckości i relacji offline i online" podzieli się strategiami, jak trenerzy mogą skutecznie pozycjonować się na rynku.

BLOK 2 – Sztuka rozwoju w świecie technologii

Jacek Wolniewicz, edukator i twórca kursów online, przedstawi „Cyfrową walizkę trenera" – pokaże praktyczne narzędzia do pracy z grupą w środowisku digitalnym. Omówi ewolucję narzędzi szkoleniowych od tradycyjnych flipchartów po zaawansowane platformy cyfrowe. Uczestnicy poznają techniki utrzymywania zaangażowania w szkoleniach online oraz tworzenia skutecznych modeli hybrydowych.

BLOK 3 – Trener jutra: Jakie kompetencje będą kluczowe?

Piotr Piasecki prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych omówi kompetencje, przygotowanie i ewaluację efektów szkoleń przyszłości. Przedstawi mapę kompetencji trenera przyszłości, analizując różnice między hard skills a soft skills w zmieniającym się świecie biznesu. Ekspert omówi standardy branżowe, wymagania certyfikacyjne i etykę zawodową współczesnego trenera. Uczestnicy nauczą się nowoczesnych metod ewaluacji ROI, które stanowią dziś kluczowy wskaźnik pomiaru efektywności oraz dochodowości szkoleń.

BLOK 4 – Między pasją a wyzwaniami – o budowaniu potencjału w innych

Iwona Sołtysińska z Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego pokaże facylitację jako nowy, dynamicznie rozwijający się obszar pracy usług rozwojowych. W trakcie sesji omówione zostaną współczesne metodologie pracy grupowej i ich zastosowanie w środowisku biznesowym. Uczestnicy zapoznają się z technikami prowadzenia spotkań oraz metodami angażowania różnych typów uczestników w proces wspólnego tworzenia rozwiązań. Podczas wystąpienia przedstawione będą różnice między tradycyjnymi a nowoczesnymi podejściami do rozwoju pracowników. Sesja obejmie również praktyczne narzędzia wizualizacji oraz sposoby oceny skuteczności działań rozwojowych.

Z jakimi dylematami mierzy się współczesny coaching?

W ramach konferencji odbędzie się debata przypominająca uczestnikom wagę oraz istotę coachingu. Eksperci z Polskiej Izby Coachingu oraz International Coaching Community odpowiedzą na pytanie: Jak coaching łączy rozwój i edukację?

Zakończeniem konferencji będzie rozmowa Patrycjusza Wyżgi z Andrzejem Draganem – profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i National University of Singapore. Rozmowa ma odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: "Po co warto pielęgnować ciekawość i jak dbać o swój rozwój osobisty ?"

Konferencja ,,Trener 360°. Jak rozwijać innych, rozwijając siebie.’’ odbędzie się online, 23 września 2025 r.

Pełen program konferencji dostępny pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/konferencja-bur-2025

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to innowacyjna platforma PARP wspierająca rozwój kompetencji w Polsce poprzez łączenie przedsiębiorców z najlepszymi usługodawcami rozwojowymi.

