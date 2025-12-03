Rynek pracy przechodzi fundamentalną transformację. Dziś rozwój zawodowy to znacznie więcej niż nauka obsługi nowych programów – to umiejętność adaptacji, krytycznego myślenia i współpracy z technologią, która zmienia definicję pracy. Teraz masz szansę poznać strategie, które pozwolą Ci zrozumieć, w jakim kierunku zmierzają te zmiany i jak przygotować się na nowe wyzwania.

Konferencja „Kompetencje przyszłości. Neurony kontra algorytmy” to wydarzenie dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych przyszłością edukacji oraz wpływem AI na nasze życie zawodowe. To okazja, by zrozumieć, dlaczego w cyfrowym świecie to właśnie ludzkie, „analogowe” kompetencje mogą okazać się niezwykle cenną walutą.

Wydarzenie ma być inspiracją do świadomego kształtowania swojej ścieżki kariery oraz zrozumienia mechanizmów rządzących rozwojem biznesu.

Dlaczego warto się zarejestrować?

Konferencja „Kompetencje przyszłości. Neurony kontra algorytmy” będzie okazją do zaktualizowania wiedzy na temat trendów rynkowych i technologicznych.

W trakcie wydarzenia:

Zrozumiesz, dlaczego mózg człowieka wciąż myśli w trybie analogowym i jak dostroić się do ery AI.

Dowiesz się, których kompetencji nie da się zautomatyzować i które będą kluczowe w nadchodzącej dekadzie.

Poznasz perspektywy dla kobiet w branżach technologicznych i przemyśle przyszłości.

Otrzymasz wiedzę o dostępności jako fundamencie nowoczesnego biznesu i innowacji.

Zainspiruj się do rozwoju w świecie nowych technologii. Wydarzenie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości to unikalna okazja, aby w jednym miejscu zapoznać się z kompleksową analizą rynku pracy.

3 bloki tematyczne, merytoryczna wiedza

Program został przygotowany z myślą o rzeczywistych wyzwaniach pracowników, menedżerów i edukatorów, którzy chcą świadomie budować swoją przyszłość zawodową.

WSTĘP – Neurony kontra algorytmy

Wydarzenie rozpocznie sesja poświęcona fascynującemu starciu biologii z technologią. Wystąpienie wprowadzające wygłosi dr Wojciech Glac, prof. UG, badacz, dydaktyk i popularyzator wiedzy na temat mózgu.

Dowiesz się, dlaczego ludzki mózg wciąż preferuje tryb analogowy i jak reaguje na nadmiar cyfrowych bodźców oraz informacyjny szum. Ekspert wyjaśni, czym jest neuroplastyczność i jak możemy ją wykorzystać, aby zamiast poddawać się presji sztucznej inteligencji, skutecznie się do niej „dostroić”.

BLOK 1 – Sztuczna inteligencja i automatyzacja: wyzwanie czy szansa?

Ta część będzie skupiona na ludziach przyszłości. Czy jesteśmy gotowi na zmiany, jakie niesie dominacja AI? Sesja odpowie na pytanie, jak przygotować obecne i przyszłe pokolenia do zawodów, których jeszcze nie znamy. Anna Prończuk-Omiotek, ekspertka w dziedzinie marketingu, sprzedaży oraz zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie, będzie przekonywać, że warto być krytycznym wobec technologii. Dowiesz się, których kompetencji nie da się zautomatyzować, a także jak zmienia się rola pracownika – z wykonawcy zadań na projektanta i interpretatora. Poruszony zostanie także temat, jak organizacje mogą rozwijać ludzi w świecie automatyzacji i jak AI wpływa na strukturę ról w firmach.

BLOK 2 – Nowe technologie, stary podział? Kobiety na rynku pracy

Czy rok 2025 to czas przełomu, czy kontynuacji starych schematów? Ten blok to dyskusja o równości w technologii i przemyśle. Eksperci, wśród których nie zabraknie dr Anny Knapińskiej – autorki raportu „Kobiety na Politechnikach 2025”, przeanalizują, czy najbliższa dekada przyniesie „szturm” kobiet na kierunki techniczne i wzrost feminizacji zawodów opartych o nowe technologie. Postarają się także odpowiedzieć na pytanie, czy technologie dual-use (podwójnego zastosowania) mogą otworzyć nowe drzwi dla kobiet na rynku pracy. Wskazane zostaną rezerwy, pułapki, ale przede wszystkim szanse, jakie stoją przed kobietami w nowoczesnej gospodarce.

BLOK 3 – Dostępność: między odpowiedzialnością a innowacją

Dostępność to dziś nie tylko wymóg prawny, ale świadoma decyzja biznesowa o tworzeniu przestrzeni otwartej dla każdego – fizycznej i mentalnej. W tym bloku nacisk zostanie położony na sposoby łączenia społecznych wartości z praktyką biznesową i innowacyjnym myśleniem o użytkowniku. W gronie ekspertów pojawią się m.in. Bogumił Kanik – Prezes Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier” oraz dr Karolina Mandecka z Fundacji Widzialni. Zaproszeni specjaliści zdefiniują, czym jest włączające miejsce pracy i poszukają odpowiedzi na pytanie: czy stać nas na niedostępność i ile ona kosztuje? Przeanalizują także, czy świat cyfrowy jest sojusznikiem dostępności, czy tworzy nowe bariery.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana tematyka z obszaru projektów realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Jego celem jest edukacja i wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych. Program wspiera również lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy. Ma też na celu ułatwianie modyfikacji ścieżki kariery zawodowej oraz wspieranie mobilności zawodowej.

Ważną rolę w kontekście tematów poruszanych w trakcie konferencji odgrywa ponadto System Rad Sektorowych. Sektorowe rady ds. kompetencji to platformy współpracy między biznesem, edukacją a instytucjami branżowymi. Analizują aktualną sytuację w danej branży i na tej podstawie opracowują rekomendacje oraz ramy prawne, które wspierają efektywne i praktyczne kształcenie specjalistów.

Konferencja „Kompetencje przyszłości. Neurony kontra algorytmy” odbędzie się online, 8 grudnia 2025 r.

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

