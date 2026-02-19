Reklama

15 edycji odwagi i innowacji. BraveCamp z jubileuszową galą finałową!

Za nami gala finałowa 15. edycji BraveCamp – Akademii Przedsiębiorczości Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Tydzień intensywnej pracy młodych innowatorów zwieńczył wieczór pełen emocji, podsumowań i ambitnych prezentacji.

Publikacja: 19.02.2026 11:23

Foto: Mirek Kaźmierczak, Uniwersytet Warszawski

Patronat Rzeczpospolitej

Wydarzenie poprzedziła premiera raportu „Just Start: BraveCamp – Akademia Przedsiębiorczości Studenckiej 2017–2025”, który syntetycznie podsumowuje 9 lat rozwoju programu.

Uniwersytet Warszawski reprezentowali prorektorzy: prof. dr hab. Sambor Grucza, dr hab. Maciej Raś, prof. ucz., oraz dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz.

„Gratulujemy wszystkim finalistom odwagi i determinacji – już samo przejście przez wymagające sito konkursu jest ogromnym osiągnięciem. Jesteście osobami wybranymi nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, ale także w uczelniach partnerskich” – podkreślił dr hab. Maciej Raś, prof. ucz.

„Wiemy, że ten etap wiąże się ze stresem i oceną przez wymagające, ale niezwykle kompetentne jury, dlatego tym bardziej życzymy, aby ten dzień stał się ważnym krokiem w Waszym rozwoju i początkiem kolejnych sukcesów” – dodał prof. dr hab. Sambor Grucza.

Głos zabrał również Krzysztof Gulda, prezes PARP:

„Przedsiębiorczość to nie tylko innowacyjne pomysły biznesowe i przełomowe technologie. To również kompetencje miękkie, takie jak zdolność do pracy w zespole, planowanie czasu pracy, czy umiejętność autoprezentacji. Wspieranie obu tych obszarów stanowi istotną część misji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dlatego angażujemy się w projekt, który już po raz 15. pomaga młodym ludziom rozwijać swój potencjał. Wierzymy, że niezależnie od tego, czy uczestnicy założą własne firmy, zostaną niezależnymi ekspertami, czy liderami w dużych organizacjach, wiedza i kompetencje, które tu zdobywają, pozostaną z nimi na całe życie i pomogą im odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Bravecamp to przestrzeń, w której rodzą się nie tylko projekty biznesowe, ale przede wszystkim świadomi, kompetentni i gotowi na wyzwania przyszłości młodzi ludzie.”

Podczas gali zaprezentowano wyniki ewaluacji programu przygotowane przez Ośrodek Ewaluacji sp. z o.o.

Liczby mówią same za siebie:  95% absolwentów ponownie wzięłoby udział w programie  72% aktywnie go rekomenduje

BraveCamp wzmacnia strategiczne myślenie, wyznaczanie celów, networking i autoprezentację. Skutecznie buduje postawy przedsiębiorcze, które uczestnicy wykorzystują w różnych sektorach rynku.

To bezpieczna przestrzeń do testowania pomysłów, walidacji projektów, uczenia się na błędach i pracy zespołowej. Dla wielu – moment przełomowy. Zawodowo i osobiście.

15 edycji to nie tylko historia programu. To historia ludzi, którzy odważyli się zacząć.

Laureaci 15. edycji BraveCamp

-        Pierwsze miejsce – ścieżka biznesowa Aleksandra Ewa Majewska, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Projekt: Farba, która reguluje temperaturę – mikrokapsułki PCM dla komfortu wnętrz.

-        Pierwsze miejsce – ścieżka społeczna, Nagroda Absolwentów BraveCamp i Nagroda Publiczności Jan Piramidowicz, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki

Projekt: FaroTech_EDU – warsztaty i turnieje robotyczne dla młodych inżynierów.

-        Nagroda Specjalna i Nagroda PARP (udział w Web Summit w Lizbonie) Kacper Olszewski, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Projekt: Gizmo – robot modularny zdolny do łączenia się z innymi robotami w różnorodne konfiguracje od manipulatorów po platformy mobilne współpracujące z człowiekiem.

-        Nagroda Specjalna Krzysztof Kaniewski, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Projekt: SkyGlow – nowoczesna, ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych fajerwerków, oferująca w pełni personalizowane pokazy dronów – od choreografii i przygotowania technicznego po widowiskowy finał.

-        Nagroda UWRC Spółki Celowej Uniwersytetu Warszawskiego (roczna preinkubacja pomysłu) Klaudia Izdebska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Projekt: Młodzieżowy Impuls – warsztaty aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości.

Jury Gali

-        dr hab. inż. Przemysław Dubel, prof. ucz. – Dyrektor Centrum Transferu i Technologii Wiedzy, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;

-         Mirella Panek-Owsiańska – ekspertka ESG i innowacji społecznych;

-        Dobrosława Gogłoza – Fundacja Pomagam.pl, ekspertka w obszarze pozytywnego wpływu i przedsięwzięć impaktowych;

-        Stanisław Barański – Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej w ORLEN;

-        Krzysztof Gulda – Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

-        dr hab. Krzysztof Jan Turzyński, prof. ucz. – doktor habilitowany nauk fizycznych, prodziekan ds. studenckich na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;

-        Dagmara Strzębicka – Portfolio Director, eduLAB edTech Accelerator, pomysłodawczyni BraveCamp;

-        Jacek Sztolcman – Sekretarz Jury, Kierownik Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszy kierownik Inkubatora UW, pomysłodawca BraveCamp.

W projekcie uczestniczyli studenci i studentki z: Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Uniwersytetu WSB Merito oraz – po raz pierwszy – Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK).

Po raz drugi, dzięki zaangażowaniu ORLEN w projekt BraveCamp, dołączyła również Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronem medialnym jest Rzeczpospolita i rp.pl

