15 edycji odwagi i innowacji. BraveCamp z jubileuszową galą finałową!

Wydarzenie poprzedziła premiera raportu „Just Start: BraveCamp – Akademia Przedsiębiorczości Studenckiej 2017–2025”, który syntetycznie podsumowuje 9 lat rozwoju programu.
Uniwersytet Warszawski reprezentowali prorektorzy: prof. dr hab. Sambor Grucza, dr hab. Maciej Raś, prof. ucz., oraz dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz.
„Gratulujemy wszystkim finalistom odwagi i determinacji – już samo przejście przez wymagające sito konkursu jest ogromnym osiągnięciem. Jesteście osobami wybranymi nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, ale także w uczelniach partnerskich” – podkreślił dr hab. Maciej Raś, prof. ucz.
„Wiemy, że ten etap wiąże się ze stresem i oceną przez wymagające, ale niezwykle kompetentne jury, dlatego tym bardziej życzymy, aby ten dzień stał się ważnym krokiem w Waszym rozwoju i początkiem kolejnych sukcesów” – dodał prof. dr hab. Sambor Grucza.
Głos zabrał również Krzysztof Gulda, prezes PARP:
„Przedsiębiorczość to nie tylko innowacyjne pomysły biznesowe i przełomowe technologie. To również kompetencje miękkie, takie jak zdolność do pracy w zespole, planowanie czasu pracy, czy umiejętność autoprezentacji. Wspieranie obu tych obszarów stanowi istotną część misji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dlatego angażujemy się w projekt, który już po raz 15. pomaga młodym ludziom rozwijać swój potencjał. Wierzymy, że niezależnie od tego, czy uczestnicy założą własne firmy, zostaną niezależnymi ekspertami, czy liderami w dużych organizacjach, wiedza i kompetencje, które tu zdobywają, pozostaną z nimi na całe życie i pomogą im odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Bravecamp to przestrzeń, w której rodzą się nie tylko projekty biznesowe, ale przede wszystkim świadomi, kompetentni i gotowi na wyzwania przyszłości młodzi ludzie.”
Podczas gali zaprezentowano wyniki ewaluacji programu przygotowane przez Ośrodek Ewaluacji sp. z o.o.
Liczby mówią same za siebie: 95% absolwentów ponownie wzięłoby udział w programie 72% aktywnie go rekomenduje
BraveCamp wzmacnia strategiczne myślenie, wyznaczanie celów, networking i autoprezentację. Skutecznie buduje postawy przedsiębiorcze, które uczestnicy wykorzystują w różnych sektorach rynku.
To bezpieczna przestrzeń do testowania pomysłów, walidacji projektów, uczenia się na błędach i pracy zespołowej. Dla wielu – moment przełomowy. Zawodowo i osobiście.
15 edycji to nie tylko historia programu. To historia ludzi, którzy odważyli się zacząć.
Laureaci 15. edycji BraveCamp
- Pierwsze miejsce – ścieżka biznesowa Aleksandra Ewa Majewska, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Projekt: Farba, która reguluje temperaturę – mikrokapsułki PCM dla komfortu wnętrz.
- Pierwsze miejsce – ścieżka społeczna, Nagroda Absolwentów BraveCamp i Nagroda Publiczności Jan Piramidowicz, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki
Projekt: FaroTech_EDU – warsztaty i turnieje robotyczne dla młodych inżynierów.
- Nagroda Specjalna i Nagroda PARP (udział w Web Summit w Lizbonie) Kacper Olszewski, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Projekt: Gizmo – robot modularny zdolny do łączenia się z innymi robotami w różnorodne konfiguracje od manipulatorów po platformy mobilne współpracujące z człowiekiem.
- Nagroda Specjalna Krzysztof Kaniewski, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Projekt: SkyGlow – nowoczesna, ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych fajerwerków, oferująca w pełni personalizowane pokazy dronów – od choreografii i przygotowania technicznego po widowiskowy finał.
- Nagroda UWRC Spółki Celowej Uniwersytetu Warszawskiego (roczna preinkubacja pomysłu) Klaudia Izdebska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Projekt: Młodzieżowy Impuls – warsztaty aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości.
Jury Gali
- dr hab. inż. Przemysław Dubel, prof. ucz. – Dyrektor Centrum Transferu i Technologii Wiedzy, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;
- Mirella Panek-Owsiańska – ekspertka ESG i innowacji społecznych;
- Dobrosława Gogłoza – Fundacja Pomagam.pl, ekspertka w obszarze pozytywnego wpływu i przedsięwzięć impaktowych;
- Stanisław Barański – Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej w ORLEN;
- Krzysztof Gulda – Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
- dr hab. Krzysztof Jan Turzyński, prof. ucz. – doktor habilitowany nauk fizycznych, prodziekan ds. studenckich na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
- Dagmara Strzębicka – Portfolio Director, eduLAB edTech Accelerator, pomysłodawczyni BraveCamp;
- Jacek Sztolcman – Sekretarz Jury, Kierownik Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszy kierownik Inkubatora UW, pomysłodawca BraveCamp.
W projekcie uczestniczyli studenci i studentki z: Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Uniwersytetu WSB Merito oraz – po raz pierwszy – Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK).
Po raz drugi, dzięki zaangażowaniu ORLEN w projekt BraveCamp, dołączyła również Politechnika Warszawska Filia w Płocku.
Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Patronem medialnym jest Rzeczpospolita i rp.pl
