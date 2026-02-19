15 edycji odwagi i innowacji. BraveCamp z jubileuszową galą finałową!

„Przedsiębiorczość to nie tylko innowacyjne pomysły biznesowe i przełomowe technologie. To również kompetencje miękkie, takie jak zdolność do pracy w zespole, planowanie czasu pracy, czy umiejętność autoprezentacji. Wspieranie obu tych obszarów stanowi istotną część misji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dlatego angażujemy się w projekt, który już po raz 15. pomaga młodym ludziom rozwijać swój potencjał. Wierzymy, że niezależnie od tego, czy uczestnicy założą własne firmy, zostaną niezależnymi ekspertami, czy liderami w dużych organizacjach, wiedza i kompetencje, które tu zdobywają, pozostaną z nimi na całe życie i pomogą im odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Bravecamp to przestrzeń, w której rodzą się nie tylko projekty biznesowe, ale przede wszystkim świadomi, kompetentni i gotowi na wyzwania przyszłości młodzi ludzie.”

Podczas gali zaprezentowano wyniki ewaluacji programu przygotowane przez Ośrodek Ewaluacji sp. z o.o.

Liczby mówią same za siebie: 95% absolwentów ponownie wzięłoby udział w programie 72% aktywnie go rekomenduje

BraveCamp wzmacnia strategiczne myślenie, wyznaczanie celów, networking i autoprezentację. Skutecznie buduje postawy przedsiębiorcze, które uczestnicy wykorzystują w różnych sektorach rynku.

To bezpieczna przestrzeń do testowania pomysłów, walidacji projektów, uczenia się na błędach i pracy zespołowej. Dla wielu – moment przełomowy. Zawodowo i osobiście.

15 edycji to nie tylko historia programu. To historia ludzi, którzy odważyli się zacząć.