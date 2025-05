Konkurs Young Design zakończony. Znamy nazwiska finalistów

Pierwszy etap Konkursu dla studentów i absolwentów szkół artystycznych Young Desing 2025 za nami. W piątek 9 maja poznaliśmy nazwiska 12 młodych projektantów (w tym jeden zespół), którzy zakwalifikowali się do finału. Obrady mające na celu wyłonienie najlepszych projektów trwały długo, bo zadanie nie było łatwe. Do Instytutu Wzornictwa Przemysłowego nadesłano rekordową liczbę zgłoszeń: 167 pomysłów odpowiadających na hasło konkursu: „Równowaga. Dobrostan psychiczny”. To pokazuje, jak ogromny potencjał i kreatywność drzemie w młodych projektantach!