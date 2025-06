Wnioski: edukacja dorosłych jako fundament rozwoju

Z opublikowanego przez IBE raportu jednoznacznie wynika, że edukacja dorosłych w Polsce wymaga gruntownego przemyślenia i strategicznego podejścia. Kluczowe jest odejście od modelu opartego wyłącznie na finansowaniu szkoleń jako reakcji na doraźne potrzeby pracodawców. Zamiast tego potrzebna jest długofalowa polityka, która traktuje rozwój kompetencji jako element całościowego rozwoju państwa.

Rozwiązania systemowe muszą uwzględniać fakt, że uczenie się dorosłych przybiera różne formy – od kursów i szkoleń, przez samokształcenie, po nieformalne zdobywanie wiedzy w miejscu pracy. Tym samym konieczne staje się zniesienie sztucznych granic między kształceniem formalnym, pozaformalnym i nieformalnym oraz stworzenie mechanizmów ich wzajemnego uznawania i integrowania. Szczególną rolę w tym procesie mogą odegrać nowoczesne instrumenty walidacji kompetencji – takie jak mikropoświadczenia czy paszporty umiejętności.

Równocześnie rozwój edukacji dorosłych powinien opierać się na aktywnym zaangażowaniu pracodawców i instytucji publicznych – nie tylko jako organizatorów szkoleń, ale przede wszystkim jako twórców środowisk sprzyjających uczeniu się. Miejsce pracy może być jednym z najważniejszych obszarów edukacyjnych, pod warunkiem że organizacje będą świadomie wspierać procesy uczenia się przez działanie, mentoringu czy dzielenia się wiedzą.

Nie można także ignorować wyzwań związanych z dostępem do edukacji grup defaworyzowanych – w tym osób starszych, z niższym wykształceniem, niezatrudnionych czy o niskim poziomie kompetencji podstawowych. Ich sytuacja wymaga ukierunkowanego wsparcia, które wykracza poza samą ofertę edukacyjną i obejmuje również likwidowanie barier związanych z czasem, kosztami, brakiem infrastruktury czy ograniczoną motywacją.

Badanie PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) stanowi cenne uzupełnienie krajowych danych, takich jak Bilans Kapitału Ludzkiego czy Adult Education Survey. Jako jedyne mierzy realne kompetencje dorosłych – w zakresie rozumienia tekstu, matematyki i rozumowania adaptacyjnego – co pozwala lepiej zrozumieć zależności między umiejętnościami a aktywnością edukacyjną i zawodową.

Wspieranie edukacji dorosłych nie jest już wyłącznie kwestią indywidualnego rozwoju czy przeciwdziałania wykluczeniu – staje się jednym z warunków koniecznych dla powodzenia transformacji gospodarki, innowacyjności przedsiębiorstw i spójności społecznej.