Czy polska szkoła rzeczywiście potrafi wyrównywać szanse dzieci, które trafiły do niej wprost z wojennej rzeczywistości? Rzeczniczka Praw Dziecka po raz kolejny zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z pytaniem o to, jak w praktyce realizowane są przepisy mające wspierać uczniów z Ukrainy. Chodzi nie o nowe rozwiązania, lecz o sprawdzenie, czy te już istniejące faktycznie działają.
Monika Horna-Cieślak w wystąpieniu do kierownictwa MEN podkreśla, że jej działania nie mają charakteru kontrolnego dla samej kontroli. – „W moim zainteresowaniu pozostaje bowiem dobro wszystkich dzieci, w tym także tych, które przebywają na terytorium RP w związku z trwającą wojną w Ukrainie” – napisała rzeczniczka. Jak zaznacza, to właśnie skala obecności ukraińskich uczniów w polskim systemie oświaty sprawia, że pytania o realny dostęp do wsparcia stają się dziś szczególnie istotne.
Od wybuchu wojny polskie szkoły przyjęły setki tysięcy dzieci z Ukrainy. Dla wielu z nich barierą okazał się nie tylko język, lecz także różnice programowe, doświadczenie traumy wojennej czy brak stabilności życiowej. Prawo oświatowe przewiduje w takich przypadkach cały katalog rozwiązań: dodatkowe zajęcia z języka polskiego, naukę w oddziałach przygotowawczych, możliwość zatrudnienia osoby władającej językiem kraju pochodzenia jako pomoc nauczyciela, wsparcie asystenta międzykulturowego oraz zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów.
Rzeczniczka Praw Dziecka nie kwestionuje samych przepisów – przeciwnie, wyraża dla nich jednoznaczne poparcie. Problemem jest jednak to, czy są one stosowane wszędzie tam, gdzie powinny. Dlatego w wystąpieniu do MEN pyta wprost, czy regulacje te są respektowane we wszystkich jednostkach systemu oświaty, które uczą dzieci cudzoziemskie. Chce także wiedzieć, czy resort edukacji analizuje wpływ tych rozwiązań na faktyczną sytuację uczniów z Ukrainy: ich postępy w nauce, integrację z rówieśnikami i poczucie bezpieczeństwa w szkole.
To pytania, które wracają w debacie publicznej od miesięcy. Samorządy i dyrektorzy szkół często wskazują na braki kadrowe i finansowe, a nauczyciele – na przeciążenie obowiązkami. Z drugiej strony prawo jasno określa, że dziecko, niezależnie od obywatelstwa, ma prawo do edukacji dostosowanej do jego potrzeb. W praktyce bywa jednak tak, że dodatkowe zajęcia z języka polskiego są symboliczne, a asystent międzykulturowy pozostaje rozwiązaniem znanym bardziej z przepisów niż z codzienności szkolnej.
Apel Rzeczniczki Praw Dziecka jest więc przypomnieniem, że równość w edukacji nie kończy się na zapisach ustawowych. – Kontrola jest formą troski – zdaje się mówić RPD, domagając się od MEN nie deklaracji, lecz rzetelnej informacji o tym, jak polska szkoła radzi sobie z jednym z największych wyzwań ostatnich lat.
Bo dla dzieci, które uciekły przed wojną, szkoła bywa pierwszym miejscem, gdzie mogą poczuć namiastkę normalności. Pytanie brzmi: czy państwo potrafi sprawić, by ta normalność była dostępna dla wszystkich – nie tylko w teorii.
