MEN pyta o projekt ustawy o prawach i obowiązkach ucznia

Aktualizacja: 28.01.2026 17:26 Publikacja: 28.01.2026 12:53
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA
– Chcemy, aby głos społeczności szkolnej był słyszalny – mówi minister edukacji Barbara Nowacka. – Ankieta to prosta i szybka forma, by każdy mógł podzielić się swoimi uwagami i sugestiami dotyczącymi projektu ustawy.
Formularz na ZPE zawiera 21 pytań dotyczących różnych aspektów projektu. Wypełnienie go nie powinno zająć więcej niż kilkanaście minut. Aby wziąć udział w konsultacjach, wystarczy zalogować się na swoje konto szkolne.
– Ważne jest, że dostęp do formularza mają wyłącznie osoby zalogowane na ZPE, co gwarantuje bezpieczeństwo i autentyczność odpowiedzi – podkreśla MEN.
Projekt ustawy ma uporządkować przepisy dotyczące praw i obowiązków uczniów, które dotąd były rozproszone w różnych aktach prawnych. Główne założenia projektu to:
• stworzenie jasnej struktury praw uczniowskich,
• wprowadzenie rzeczników praw uczniowskich w szkołach,
• określenie zasad i konsekwencji w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów
• zwiększenie roli rodziców i uczniów w działalności szkół poprzez obowiązkowe powoływanie rad szkół i placówek od 1 września 2028 r.
W lipcu 2025 roku MEN przedstawiło projekt do konsultacji publicznych. Wówczas resort otrzymał ponad 700 opinii od instytucji, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, uczniów, rodziców i nauczycieli. Teraz kolej na kolejną turę głosów społeczności szkolnej.
Aby ułatwić zapoznanie się z projektem, MEN przygotowało broszury w wersjach dla uczniów oraz dla rodziców i nauczycieli. Publikacje te tłumaczą najważniejsze zmiany i pomagają w przygotowaniu odpowiedzi na ankietę i są dostępne na stronie MEN.
Bezpośredni link do ankiety: https://zpe.gov.pl/ankieta/UD222.
