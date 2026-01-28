Reklama

MEN pyta o projekt ustawy o prawach i obowiązkach ucznia

Ministerstwo Edukacji rozpoczyna kolejny etap konsultacji projektu ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Po przyjęciu dokumentu przez Stały Komitet Rady Ministrów, projekt niebawem trafi pod obrady Rady Ministrów, a następnie do Sejmu. Zanim jednak to nastąpi, MEN zachęca nauczycieli i uczniów do wyrażenia swojej opinii w specjalnej ankiecie dostępnej na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

Publikacja: 28.01.2026 12:53

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

– Chcemy, aby głos społeczności szkolnej był słyszalny – mówi minister edukacji Barbara Nowacka. – Ankieta to prosta i szybka forma, by każdy mógł podzielić się swoimi uwagami i sugestiami dotyczącymi projektu ustawy.

Ankieta dostępna do końca lutego

Formularz na ZPE zawiera 21 pytań dotyczących różnych aspektów projektu. Wypełnienie go nie powinno zająć więcej niż kilkanaście minut. Aby wziąć udział w konsultacjach, wystarczy zalogować się na swoje konto szkolne.

– Ważne jest, że dostęp do formularza mają wyłącznie osoby zalogowane na ZPE, co gwarantuje bezpieczeństwo i autentyczność odpowiedzi – podkreśla MEN.

Największa zmiana w organizacji nauczania od lat
Szkoły podstawowe i średnie
Największa zmiana w organizacji nauczania od lat
Co zmienia projekt ustawy?

Projekt ustawy ma uporządkować przepisy dotyczące praw i obowiązków uczniów, które dotąd były rozproszone w różnych aktach prawnych. Główne założenia projektu to:

• stworzenie jasnej struktury praw uczniowskich,

• wprowadzenie rzeczników praw uczniowskich w szkołach,

• określenie zasad i konsekwencji w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów

• zwiększenie roli rodziców i uczniów w działalności szkół poprzez obowiązkowe powoływanie rad szkół i placówek od 1 września 2028 r.

W lipcu 2025 roku MEN przedstawiło projekt do konsultacji publicznych. Wówczas resort otrzymał ponad 700 opinii od instytucji, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, uczniów, rodziców i nauczycieli. Teraz kolej na kolejną turę głosów społeczności szkolnej.

Minister edukacji Barbara Nowacka
Edukacja i wychowanie
Koniec opadających spodni w szkołach. MEN szykuje nowe przepisy

Materiały informacyjne

Aby ułatwić zapoznanie się z projektem, MEN przygotowało broszury w wersjach dla uczniów oraz dla rodziców i nauczycieli. Publikacje te tłumaczą najważniejsze zmiany i pomagają w przygotowaniu odpowiedzi na ankietę i są dostępne na stronie MEN.

Bezpośredni link do ankiety: https://zpe.gov.pl/ankieta/UD222.

