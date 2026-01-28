MEN pyta o projekt ustawy o prawach i obowiązkach ucznia

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Reklama Reklama

– Chcemy, aby głos społeczności szkolnej był słyszalny – mówi minister edukacji Barbara Nowacka. – Ankieta to prosta i szybka forma, by każdy mógł podzielić się swoimi uwagami i sugestiami dotyczącymi projektu ustawy.

Ankieta dostępna do końca lutego

Formularz na ZPE zawiera 21 pytań dotyczących różnych aspektów projektu. Wypełnienie go nie powinno zająć więcej niż kilkanaście minut. Aby wziąć udział w konsultacjach, wystarczy zalogować się na swoje konto szkolne.

– Ważne jest, że dostęp do formularza mają wyłącznie osoby zalogowane na ZPE, co gwarantuje bezpieczeństwo i autentyczność odpowiedzi – podkreśla MEN.