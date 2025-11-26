Prezes APEL, Miguel Pauseiro, podkreślił, że nowa ulga stanowi wyraźny sygnał, że portugalski rząd traktuje czytelnictwo jako element rozwoju społecznego. – To konkretne potwierdzenie, że lektura jest inwestycją w przyszłość kraju – stwierdził, dodając, że zmniejszenie kosztów zakupu książek może zachęcić do czytania osoby, które dotąd rezygnowały z powodu ograniczeń finansowych.

Cel: książki i kultura bardziej dostępne dla rodzin

Przyjęte rozwiązanie ma charakter prospołeczny. Odliczenie będzie przysługiwać każdemu podatnikowi, który okaże faktury z numerem NIP, co ma zwiększyć transparentność i ograniczyć nadużycia. Rząd liczy, że dzięki uldze rodziny chętniej będą sięgać po kulturę – zarówno tę wysoką, jak i popularną – a częstsze wizyty w instytucjach kultury będą sprzyjać ich rozwojowi.

APEL ocenia, że nowe zasady mogą odczuwalnie pobudzić rynek książki, który – jak w wielu krajach europejskich – mierzy się z rosnącymi kosztami produkcji i zmieniającymi się zwyczajami czytelniczymi. Organizacja podkreśla, że ulga VAT to nie tylko wsparcie dla wydawców czy księgarzy, lecz także realna pomoc dla odbiorców.

Kultura jako wspólna wartość

Decyzja portugalskich parlamentarzystów wpisuje się w szerszy europejski trend poszukiwania sposobów na zwiększenie czytelnictwa i wspieranie uczestnictwa w kulturze. Władze Portugalii uznały, że inwestycja w kulturę – nawet poprzez ulgi podatkowe – to inwestycja w społeczeństwo bardziej świadome, kreatywne i lepiej przygotowane do wyzwań przyszłości.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać w 2026 roku. Do tego czasu instytucje kultury i branża wydawnicza liczą na to, że ich odbiorcy zaczną stopniowo wracać do teatrów, galerii i księgarń, a ulga będzie impulsem, który odwróci negatywne trendy w dostępie do kultury.