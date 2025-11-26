Reklama
Portugalia inwestuje w kulturę. Od 2026 roku podatnicy odliczą VAT od zakupu książek

Publikacja: 26.11.2025 15:38

Publikacja: 26.11.2025 15:38

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Portugalski parlament dał zielone światło rozwiązaniu, które ma realnie obniżyć koszty dostępu do kultury. Od 2026 roku mieszkańcy kraju będą mogli odliczyć 15 proc. podatku VAT zapłaconego przy zakupie książek oraz biletów na szeroko rozumiane wydarzenia kulturalne – od teatru i koncertów po wizyty w muzeach czy zabytkach. Nowy mechanizm ma nie tylko odciążyć domowe budżety, ale również wzmocnić rynek książki i poprawić poziom czytelnictwa.

Czytaj więcej

Dania znosi VAT na książki, by ratować czytelnictwo
Za granicą
Dania znosi VAT na książki, by ratować czytelnictwo

Ulga, na którą czekano od lat

Wprowadzenie odliczenia to efekt poprawki do projektu budżetu państwa, którą poparły ugrupowania PS, IL, PAN i BE. Choć część partii centrowych i prawicowych wstrzymała się od głosu, propozycja ostatecznie przeszła i wzbudziła entuzjazm w środowisku wydawniczym.

Najbardziej zadowolone jest Portugalskie Stowarzyszenie Wydawców i Księgarzy (APEL), które od dawna zabiegało o korzystniejsze regulacje podatkowe dotyczące książek. Organizacja wielokrotnie postulowała m.in. wprowadzenie zerowej stawki VAT. Choć obecna zmiana nie spełnia jeszcze tego postulatu, zdaniem branży jest ważnym etapem na drodze do szerszych reform.

Prezes APEL, Miguel Pauseiro, podkreślił, że nowa ulga stanowi wyraźny sygnał, że portugalski rząd traktuje czytelnictwo jako element rozwoju społecznego. – To konkretne potwierdzenie, że lektura jest inwestycją w przyszłość kraju – stwierdził, dodając, że zmniejszenie kosztów zakupu książek może zachęcić do czytania osoby, które dotąd rezygnowały z powodu ograniczeń finansowych.

Cel: książki i kultura bardziej dostępne dla rodzin

Przyjęte rozwiązanie ma charakter prospołeczny. Odliczenie będzie przysługiwać każdemu podatnikowi, który okaże faktury z numerem NIP, co ma zwiększyć transparentność i ograniczyć nadużycia. Rząd liczy, że dzięki uldze rodziny chętniej będą sięgać po kulturę – zarówno tę wysoką, jak i popularną – a częstsze wizyty w instytucjach kultury będą sprzyjać ich rozwojowi.

Czytaj więcej

Nowe przepisy sprawią, że książki przestaną być jedynym towarem, który już od pierwszego dnia sprzed
Prawo w Polsce
Koniec z przecenami nowych książek? Ministerstwo Kultury szykuje zmiany w prawie

APEL ocenia, że nowe zasady mogą odczuwalnie pobudzić rynek książki, który – jak w wielu krajach europejskich – mierzy się z rosnącymi kosztami produkcji i zmieniającymi się zwyczajami czytelniczymi. Organizacja podkreśla, że ulga VAT to nie tylko wsparcie dla wydawców czy księgarzy, lecz także realna pomoc dla odbiorców.

Kultura jako wspólna wartość

Decyzja portugalskich parlamentarzystów wpisuje się w szerszy europejski trend poszukiwania sposobów na zwiększenie czytelnictwa i wspieranie uczestnictwa w kulturze. Władze Portugalii uznały, że inwestycja w kulturę – nawet poprzez ulgi podatkowe – to inwestycja w społeczeństwo bardziej świadome, kreatywne i lepiej przygotowane do wyzwań przyszłości.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać w 2026 roku. Do tego czasu instytucje kultury i branża wydawnicza liczą na to, że ich odbiorcy zaczną stopniowo wracać do teatrów, galerii i księgarń, a ulga będzie impulsem, który odwróci negatywne trendy w dostępie do kultury.

Edukacja Miejsca Regiony Europa Portugalia

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Ulga, na którą czekano od lat

