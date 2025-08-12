Aktualizacja: 12.08.2025 17:06 Publikacja: 12.08.2025 14:34
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji programu „Cyfrowy Uczeń” na lata 2025–2029. Dokument, wpisany 8 sierpnia 2025 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wyznacza ramy dla jednego z kluczowych przedsięwzięć w obszarze cyfryzacji edukacji.
Nowy program jest kontynuacją i rozwinięciem wcześniejszej inicjatywy „Laptop dla ucznia”, ale z istotną zmianą filozofii – zamiast ograniczać się do dystrybucji sprzętu, „Cyfrowy Uczeń” ma wspierać kompleksowy rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Jest to element realizacji Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE), przyjętej we wrześniu 2024 r., oraz zapisów Krajowego Planu Odbudowy.
Jak podkreśla MEN, program ma odpowiadać na potrzeby nowoczesnej szkoły, w której technologia – w tym sztuczna inteligencja – wspiera proces dydaktyczny, a uczniowie zdobywają umiejętności potrzebne na rynku pracy przyszłości.
„Cyfrowy Uczeń” ruszy 31 sierpnia 2025 r. i potrwa do 30 listopada 2029 r., obejmując cztery kolejne lata szkolne. Całkowita alokacja z budżetu państwa wynosi 260 mln zł. Jednostki samorządu terytorialnego, które będą aplikować o wsparcie, muszą wnieść co najmniej 20 proc. wkładu własnego – finansowego lub rzeczowego – co w skali kraju oznacza dodatkowe minimum 51,6 mln zł.
Środki mają trafić nie tylko do szkół podstawowych i średnich, ale także przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez samorządy oraz inne uprawnione podmioty.
Program został zaprojektowany w czterech powiązanych ze sobą modułach:
1. Sprzętowy – zakup i modernizacja komputerów stacjonarnych, laptopów (w tym Chromebooków), tabletów, terminali oraz niezbędnych akcesoriów.
2. Narzędziowy – wyposażenie w specjalistyczne oprogramowanie i aplikacje edukacyjne.
3. Szkoleniowy/metodyczny – doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii w nauczaniu.
4. Rozwój cyfrowych usług dla edukacji – m.in. wsparcie Centrum Informatycznego Edukacji w utrzymaniu i rozwoju bezpłatnego dziennika elektronicznego.
Największym wyzwaniem może okazać się zapewnienie wkładu własnego przez gminy o mniejszych budżetach, co grozi utrwaleniem różnic w dostępie do nowoczesnych narzędzi. Konieczne będzie też stworzenie przejrzystych kryteriów oceny wniosków i skutecznego systemu ewaluacji efektów.
Jeżeli jednak projekt zostanie wdrożony zgodnie z założeniami, polska szkoła może w ciągu najbliższych czterech lat zrobić duży krok w kierunku nowoczesnej edukacji opartej na kompetencjach cyfrowych.
