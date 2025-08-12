Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega rządowy program „Cyfrowy Uczeń” planowany na lata 2025–2029?

Jakie są kluczowe cele i filozofia programu „Cyfrowy Uczeń” w kontekście cyfryzacji edukacji?

Jakie są założenia budżetowe programu i jakie wymogi dotyczące wkładu własnego muszą spełniać jednostki samorządu terytorialnego?

Jakie cztery moduły wsparcia obejmuje program „Cyfrowy Uczeń”?

Jakie wyzwania stoją przed realizacją programu „Cyfrowy Uczeń” i jakie ryzyka mogą się z nim wiązać?

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji programu „Cyfrowy Uczeń” na lata 2025–2029. Dokument, wpisany 8 sierpnia 2025 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wyznacza ramy dla jednego z kluczowych przedsięwzięć w obszarze cyfryzacji edukacji.

„Cyfrowy Uczeń”. Od laptopa do cyfrowej transformacji

Nowy program jest kontynuacją i rozwinięciem wcześniejszej inicjatywy „Laptop dla ucznia”, ale z istotną zmianą filozofii – zamiast ograniczać się do dystrybucji sprzętu, „Cyfrowy Uczeń” ma wspierać kompleksowy rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Jest to element realizacji Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE), przyjętej we wrześniu 2024 r., oraz zapisów Krajowego Planu Odbudowy.

Jak podkreśla MEN, program ma odpowiadać na potrzeby nowoczesnej szkoły, w której technologia – w tym sztuczna inteligencja – wspiera proces dydaktyczny, a uczniowie zdobywają umiejętności potrzebne na rynku pracy przyszłości.