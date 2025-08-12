Reklama

Cyfrowy Uczeń 2025–2029. Sprzęt, szkolenia i cyfrowe usługi w jednym pakiecie

Już od roku szkolnego 2025/2026 polskie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe mają zyskać nowy impuls do cyfrowego rozwoju. Rządowy program „Cyfrowy Uczeń”, o wartości 260 mln zł, ma połączyć inwestycje w sprzęt, oprogramowanie i szkolenia nauczycieli z rozwojem ogólnokrajowych usług cyfrowych, takich jak bezpłatny dziennik elektroniczny.

Publikacja: 12.08.2025 14:34

Cyfrowy Uczeń 2025–2029. Sprzęt, szkolenia i cyfrowe usługi w jednym pakiecie

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega rządowy program „Cyfrowy Uczeń” planowany na lata 2025–2029?
  • Jakie są kluczowe cele i filozofia programu „Cyfrowy Uczeń” w kontekście cyfryzacji edukacji?
  • Jakie są założenia budżetowe programu i jakie wymogi dotyczące wkładu własnego muszą spełniać jednostki samorządu terytorialnego?
  • Jakie cztery moduły wsparcia obejmuje program „Cyfrowy Uczeń”?
  • Jakie wyzwania stoją przed realizacją programu „Cyfrowy Uczeń” i jakie ryzyka mogą się z nim wiązać?

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji programu „Cyfrowy Uczeń” na lata 2025–2029. Dokument, wpisany 8 sierpnia 2025 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wyznacza ramy dla jednego z kluczowych przedsięwzięć w obszarze cyfryzacji edukacji.

Czytaj więcej

Minister edukacji Barbara Nowacka na konferencji prasowej nt. programu "Laptop dla ucznia"
Prawo dla Ciebie
"Cyfrowy uczeń" zastąpi "Laptop dla ucznia". Co z czwartoklasistami?

„Cyfrowy Uczeń”. Od laptopa do cyfrowej transformacji

Nowy program jest kontynuacją i rozwinięciem wcześniejszej inicjatywy „Laptop dla ucznia”, ale z istotną zmianą filozofii – zamiast ograniczać się do dystrybucji sprzętu, „Cyfrowy Uczeń” ma wspierać kompleksowy rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Jest to element realizacji Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE), przyjętej we wrześniu 2024 r., oraz zapisów Krajowego Planu Odbudowy.

Jak podkreśla MEN, program ma odpowiadać na potrzeby nowoczesnej szkoły, w której technologia – w tym sztuczna inteligencja – wspiera proces dydaktyczny, a uczniowie zdobywają umiejętności potrzebne na rynku pracy przyszłości.

Reklama
Reklama

Kiedyś „Laptop dla ucznia”, dziś „Cyfrowy Uczeń”. Zakres i budżet rządowego programu

„Cyfrowy Uczeń” ruszy 31 sierpnia 2025 r. i potrwa do 30 listopada 2029 r., obejmując cztery kolejne lata szkolne. Całkowita alokacja z budżetu państwa wynosi 260 mln zł. Jednostki samorządu terytorialnego, które będą aplikować o wsparcie, muszą wnieść co najmniej 20 proc. wkładu własnego – finansowego lub rzeczowego – co w skali kraju oznacza dodatkowe minimum 51,6 mln zł.

Czytaj więcej

Rządowe laptopy dla szkół: Nie za darmo, nie dla wszystkich
Polityka
Rządowe laptopy dla szkół: Nie za darmo, nie dla wszystkich

Środki mają trafić nie tylko do szkół podstawowych i średnich, ale także przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez samorządy oraz inne uprawnione podmioty.

Cztery moduły wsparcia w ramach rządowego programu „Cyfrowy Uczeń”

Program został zaprojektowany w czterech powiązanych ze sobą modułach:

1. Sprzętowy – zakup i modernizacja komputerów stacjonarnych, laptopów (w tym Chromebooków), tabletów, terminali oraz niezbędnych akcesoriów.

2. Narzędziowy – wyposażenie w specjalistyczne oprogramowanie i aplikacje edukacyjne.

Reklama
Reklama

3. Szkoleniowy/metodyczny – doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii w nauczaniu.

4. Rozwój cyfrowych usług dla edukacji – m.in. wsparcie Centrum Informatycznego Edukacji w utrzymaniu i rozwoju bezpłatnego dziennika elektronicznego.

Wyzwania i ryzyka w cyfryzacji szkolnictwa. Program „Cyfrowy Uczeń” to nie wszystko

Największym wyzwaniem może okazać się zapewnienie wkładu własnego przez gminy o mniejszych budżetach, co grozi utrwaleniem różnic w dostępie do nowoczesnych narzędzi. Konieczne będzie też stworzenie przejrzystych kryteriów oceny wniosków i skutecznego systemu ewaluacji efektów.

Czytaj więcej

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie programu "Laptop dla ucznia"
Prawo karne
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie programu "Laptop dla ucznia"

Jeżeli jednak projekt zostanie wdrożony zgodnie z założeniami, polska szkoła może w ciągu najbliższych czterech lat zrobić duży krok w kierunku nowoczesnej edukacji opartej na kompetencjach cyfrowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Średnie Technologie IT Cyfryzacja Laptop dla ucznia

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega rządowy program „Cyfrowy Uczeń” planowany na lata 2025–2029?
  • Jakie są kluczowe cele i filozofia programu „Cyfrowy Uczeń” w kontekście cyfryzacji edukacji?
  • Jakie są założenia budżetowe programu i jakie wymogi dotyczące wkładu własnego muszą spełniać jednostki samorządu terytorialnego?
  • Jakie cztery moduły wsparcia obejmuje program „Cyfrowy Uczeń”?
  • Jakie wyzwania stoją przed realizacją programu „Cyfrowy Uczeń” i jakie ryzyka mogą się z nim wiązać?
Pozostało jeszcze 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza sieć 30 branżowych centrów umiejętności
Projekty specjalne
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza sieć 30 branżowych centrów umiejętności
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Harvard i Oxford z otwartymi drzwiami. Stypendyści Our Future Foundation wybrani
Projekty specjalne
Harvard i Oxford z otwartymi drzwiami. Stypendyści Our Future Foundation wybrani
Lekcja o manipulacjach w wykonaniu negacjonistów Holokaustu
Projekty specjalne
Lekcja o manipulacjach w wykonaniu negacjonistów Holokaustu
Sztuczna inteligencja zastąpi nauczycieli? Innowacja w brytyjskiej szkole
Projekty specjalne
Sztuczna inteligencja zastąpi nauczycieli? Innowacja w brytyjskiej szkole
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Nagrody za przyciąganie studentów, badaczy i wykładowców z zagranicy
Projekty specjalne
Nagrody za przyciąganie studentów, badaczy i wykładowców z zagranicy
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie