Matura 2025. Rozpoczął się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Ile potrwa?

Tegoroczni maturzyści przystępują obowiązkowo do dwóch egzaminów w części ustnej (z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego), a także do czterech egzaminów w części pisemnej: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Egzamin z języka polskiego już za nami, a dzisiaj wszyscy absolwenci zdają matematykę na poziomie podstawowym. CKE poinformowała, że w tym roku przystąpienie do matury w Formule 2023 zadeklarowało około 275 tys. osób.

Ile trwa matura z matematyki 2025?

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut, skończy się więc o godz. 12.00. Według informacji CKE maturzyści rozwiązują w tym czasie od 27 do 39 zadań, które mogły znaleźć się w arkuszu. Łączna liczba punktów do uzyskania wynosi 50.

Jak wygląda matura 2025 z matematyki?

Arkusz egzaminacyjny składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Zadania zamknięte zawierają kilka propozycji odpowiedzi - zdający wybiera te, które uznaje za prawidłowe. Mogą to być zadania wyboru jednokrotnego lub wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Z kolei zadania otwarte to takie, w których odpowiedź formułuje się samodzielnie. Mogą to być na przykład zadania z luką, zadania krótkiej odpowiedzi oraz zadania rozszerzonej odpowiedzi, w których należy utworzyć strategię rozwiązania problemu i przedstawić jej realizację. Odpowiedzi z zadań zamkniętych maturzyści przenoszą na kartę odpowiedzi – tylko uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są zwolnieni z tego kroku.

Na maturze z matematyki można spodziewać się pojedynczych zadań lub ich wiązki, czyli zestawu dwóch do czterech zadań, które mają wspólny kontekst tematyczny – każde z nich można jednak rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań z wiązki.