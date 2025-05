Rozpoczął się ostatni egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj m.in. język angielski

Uczniowie klas VIII szkoły podstawowej, a także szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada VIII klasie szkoły podstawowej, podchodzą dzisiaj do ostatniego w tym roku egzaminu ósmoklasisty – egzaminu z języka obcego nowożytnego. W 2025 roku zostało do niego zgłoszonych ponad 354 940 uczniów oraz ponad 13 280 uczniów – obywateli Ukrainy. Z danych CKE wynika, że aż 98,4 proc. ósmoklasistów wybrało język angielski, 1,4 proc. uczniów podchodzi dzisiaj do języka niemieckiego, natomiast do egzaminu z języka francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego łącznie przystąpi 0,2 proc. uczniów.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego 2025. Jak przebiega?

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego i pozostałych wymienionych języków jest przeprowadzany w formie pisemnej. Arkusz zawierać może od 45 do 55 zadań, które ujęte są w 12–15 wiązkach i jest podzielony na części:

R ozumienie ze słuchu;

Znajomość funkcji językowych;

Rozumienie tekstów pisanych;

Znajomość środków językowych;

Wypowiedź pisemna.

Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego na egzaminie ósmoklasisty 2025

Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego zawierają zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte polegają na wyborze odpowiedniej odpowiedzi spośród podanych, między innymi są to zadania wielokrotnego wyboru lub zadania na dobieranie.