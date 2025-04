Matematyka na maturze 2025: Zadania, tematy, wymagania, czas

W zestawie zadań dodatkowych znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte (w sumie od 12 do 20 zadań), za które można uzyskać maksymalnie 25 punktów. Uczniowie będą mieć 80 minut na ich rozwiązanie.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym 2025. Co warto wiedzieć?

Wszyscy uczniowie mają obowiązek przystąpić do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie rozszerzonym znajdą się wyłącznie zadania otwarte. Będą to m.in. zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Mają one dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań,

funkcje, ciągi, trygonometria, optymalizacja i rachunek różniczkowy,

planimetria, geometria analityczna, stereometria,

kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. W arkuszu znajdzie się od 10 do 14 zadań otwartych. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 50. Zdający mogą korzystać z tych samych przyborów i materiałów co osoby piszące egzamin na poziomie podstawowym. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty, w wyniku których obowiązek zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym (tzn. uzyskania co najmniej 30 proc. punktów) zostanie przesunięty na rok szkolny 2026/2027.