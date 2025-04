Co jeść przed maturą? Taka dieta ułatwi naukę

Przygotowania do matury to okres wzmożonego wysiłku umysłowego. Jakby tego było mało, zwieńczeniem nauki nie jest odpoczynek, ale… kolejna porcja pracy umysłowej w postaci egzaminów. Często „doprawiona” solidną dawką stresu. Dlatego w tym okresie w sposób szczególny trzeba zadbać o sen, odpoczynek i aktywność fizyczną. Czwartym filarem jest dieta. Co należy jeść, by wspierać pracę swojego mózgu?