Lista lektur obowiązkowych na maturę 2025. Poziom podstawowy i rozszerzony

Lista lektur do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym przedstawiona została w odpowiednich informatorach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Te zaś zostały dostosowane do rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Reklama

Matura z języka polskiego 2025

Język polski należy do przedmiotów obowiązkowych na maturze. Wszyscy zdający muszą przystąpić do niego w części ustnej, a także w części pisemnej na poziomie podstawowym. Poza tym maturzyści mogą również wybrać język polski jako przedmiot dodatkowy. Wówczas zobowiązani są do jego zdawania na poziomie rozszerzonym.

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 240 minut i składa się z trzech części: