Zmiany dla maturzystów. Ministerstwo edukacji przedstawiło projekt

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego. Dostosowuje on przepisy wykonawcze do zmian w ustawie o systemie oświaty wprowadzonych nowelizacją z 21 listopada 2024 r.

Chorzy maturzyści skorzystają z aplikacji mobilnych monitorujących stan zdrowia

Projekt zakłada m.in. ułatwienia dla chorych zdających. Osoby te w czasie matur będą mogły korzystać ze specjalnych aplikacji mobilnych, które mają monitorować ich stan zdrowia (chodzi np. o cukrzyków). Mają otrzymać również dostęp do sprzętu medycznego na czas trwania egzaminu.

Zmiany dotyczą też egzaminu ustnego. Materiały do takiego egzaminu będą mogły być przesłane elektronicznie, z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Obsługującego Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO). Jeśli zostaną przekazane w ten sposób, to zestaw zadań egzaminacyjnych wylosowany przez zdającego może być mu udostępniany za pomocą komputera.

Kolejna modyfikacja dotyczy czasu przechowania prac egzaminacyjnych. Ukończone egzaminy będą przechowywane przez okręgowe komisje egzaminacyjne przez sześć miesięcy od przekazania świadectw dojrzałości. Dotychczas OKE miało prawo do przechowywania prac na okres dwóch lat. Decyzja ta jest uzasadniona zmianami w procedurze rozpatrywania zastrzeżeń po egzaminie.