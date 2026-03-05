Reklama

Internetowy żart w arkuszu CKE. „Pokoloruj drwala” na maturze z matematyki. Komentarz wiceszefowej MEN

Przy okazji próbnej matury z matematyki CKE opublikowała oficjalny arkusz z zadaniami. Jedno z nich zwraca szczególną uwagę. Można dostrzec w nim nawiązanie do popularnego internetowego żartu. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” skomentowała to wiceministra edukacji.

Publikacja: 05.03.2026 13:29

Katarzyna Lubnauer skomentowała zadanie, które pojawiły się na maturze z matematyki

Katarzyna Lubnauer skomentowała zadanie, które pojawiły się na maturze z matematyki

Foto: PAP, materiały prasowe

Joanna Kamińska, Joanna Ćwiek-Świdecka

Mowa o zadaniu nr 28 na str. 27 arkusza CKE tegorocznej próbnej matury z matematyki. Jego treść odnosi się do pokolorowania drwala.

Internetowy żart „pokoloruj drwala”. Krytyka obniżającego się poziomu matur

Od dawna wśród internautów krąży żart dotyczący matury z matematyki. Krytykuje on obniżający się z roku na rok – zdaniem wielu osób – poziom egzaminu dojrzałości.

Dla mnie najważniejszy jest poziom merytoryczny, a „pokoloruj drwala” to zadanie z całkiem poważnym pytaniem z kombinatoryki

Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji

Wspomniany żart, znany pod nazwą „Pokoloruj drwala”, stał się popularny już kilkanaście lat temu. Brzmi on następuąco:

„Rok 1950 – drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa kosztowało go 4/5 tej kwoty. Ile zarobił drwal?

Rok 1980 – drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa kosztowało go 4/5 tej kwoty, czyli 80 zł. Ile zarobił drwal?

Rok 2000 – drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa kosztowało go 4/5 tej kwoty, czyli 80 zł. Drwal zarobił 20 zł. Zakreśl liczbę 20.

Rok 2010 – drwal sprzedał drewno za 100 zł. W tym celu musiał wyciąć kilka starych drzew. Podzielcie się na grupy i odegrajcie krótką scenkę przedstawiającą, jak w tej sytuacji czuły się biedne zwierzątka leśne i rośliny.

Rok 2013 – drwal sprzedał drewno za 100 zł. Pokoloruj drwala”.

„Pokoloruj drwala”: Internetowy żart na próbnej maturze z matematyki

Na dzisiejszej maturze próbnej z matematyki pojawiło się zadanie, którego treść nawiązywała do kolorowania drwala: „Rysunek drwala składa się z sześciu obszarów ponumerowanych liczbami od 1 do 6 (zobacz rysunek). Każdy z tych obszarów należy pokolorować jednym z siedmiu kolorów w taki sposób, aby każde dwa obszary graniczące ze sobą miały różny kolor”. Do zadania dołączony został rysunek poglądowy przedstawiający drwala.

W zadaniu maturzyści musieli wskazać, ile jest wszystkich sposobów pokolorowania drwala. Do wyboru mieli cztery odpowiedzi, spośród których tylko jedna była poprawna.

- To zadanie z kombinatoryki, mogę je rozwiązać, jeśli trzeba – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, doktor matematyki. - Nie znałam wcześniej tego zadania, nie znam jego autora ale ubawiło mnie to nawiązanie do popularnego dowcipu. Dla mnie najważniejszy jest poziom merytoryczny, a „pokoloruj drwala” to zadanie z całkiem poważnym pytaniem z kombinatoryki  – dodaje polityczka. I pyta: czy gdyby to był domek z kominem i płotek w szczebelki, to byłoby lepiej?  

Matura próbna z matematyki 2026

Matura próbna z matematyki 2026

Pobierz

