Mowa o zadaniu nr 28 na str. 27 arkusza CKE tegorocznej próbnej matury z matematyki. Jego treść odnosi się do pokolorowania drwala.

Internetowy żart „pokoloruj drwala”. Krytyka obniżającego się poziomu matur

Od dawna wśród internautów krąży żart dotyczący matury z matematyki. Krytykuje on obniżający się z roku na rok – zdaniem wielu osób – poziom egzaminu dojrzałości.

Dla mnie najważniejszy jest poziom merytoryczny, a „pokoloruj drwala” to zadanie z całkiem poważnym pytaniem z kombinatoryki Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji

Wspomniany żart, znany pod nazwą „Pokoloruj drwala”, stał się popularny już kilkanaście lat temu. Brzmi on następuąco: