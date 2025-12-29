Zainteresowanie kierunkiem zdrowie publiczne spada od 2018 roku. Świadczą o tym liczby. Rocznie studia na tym kierunku w skali kraju kończy około 200 absolwentów studiów licencjackich i 500 absolwentów studiów II stopnia – podaje portal Rynek Zdrowia.

Dlaczego coraz mniej osób chce studiować zdrowie publiczne i jak to zmienić?

Zdrowie publiczne to ważny społecznie temat, którego znaczenie stale rośnie. Brak wystarczającej liczby specjalistów w tej dziedzinie w przyszłości może stanowić problem. Dyskusja na temat przyczyn i sposobów na to, jak zaradzić malejącemu zainteresowaniu studiami na tym kierunku odbyła się podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia. Zdaniem części ekspertów, obawy młodych osób budzi niepewność zatrudnienia w zawodzie.

„Okazało się, że jest to nieatrakcyjne wykształcenie, bo pracodawcy nie mają dla nas stanowisk pracy, Narodowy Fundusz nie zauważa absolwenta zdrowia publicznego, w związku z czym zaczęło spadać zainteresowanie” – powiedział w Senacie prof. Bolesław Samoliński, szef Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, cytowany przez portal Rynek Zdrowia.

Jak dodał profesor, z jego obserwacji wynika, że zaledwie 60 proc. absolwentów kierunku znajduje zatrudnienie zgodne z wykształceniem.