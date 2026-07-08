Dla wielu absolwentów publikacja wyników egzaminów będzie początkiem najważniejszego etapu rekrutacji na studia. Szczególnie duże emocje budzi kierunek lekarski. Rekrutacja na medycynę należy do najbardziej wymagających, a o przyjęciu decydują wysokie wyniki z matury, przy czym każda uczelnia ma własne zasady punktacji.

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Progi punktowe na medycynę na najpopularniejszych uczelniach

Jak informował „Rynek Zdrowia”, w 2025 r. o miejsca na kierunku lekarskim można było ubiegać się na 36 uczelniach. Kandydaci najczęściej zdawali biologię i chemię na poziomie rozszerzonym, choć część uczelni dopuszczała także matematykę lub fizykę. Jakie były progi punktowe na poszczególnych uczelniach w zeszłym roku?

Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu próg wyniósł 158 punktów na 200, a kandydat musiał mieć co najmniej 83 proc. z biologii.

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku pierwsza lista zatrzymała się na 171 punktach, a ostateczna na 156 punktach na 200.

Podobne wyniki trzeba było mieć na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pierwszy próg wyniósł 171 punktów, a końcowy 149 punktów.

Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym progi na studiach stacjonarnych wyniosły 146 punktów w Katowicach i Zabrzu oraz 145 punktów w filii w Bielsku-Białej. Ostatnie przyjęte osoby miały z biologii odpowiednio 79 proc. (w Katowicach i Zabrzu) oraz 68 proc. w Bielsku-Białej.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rekrutacja zakończyła się na 221 punktach na 300. Kandydaci musieli mieć co najmniej 87 proc. z biologii.

Szczególnie wymagająca była rekrutacja w Collegium Medicum UJ, gdzie liczono trzy przedmioty rozszerzone: biologię, chemię oraz matematykę albo fizykę. W przypadku dwóch pierwszych przedmiotów wymagane minimum wynosiło 60 proc., a z trzeciego – 40 proc. Ostatecznie próg wyniósł 73 punkty na 100, a uczelnia zamknęła nabór już w pierwszej turze.

Jakie były progi punktowe na innych uczelniach?

Na innych uczelniach progi również były wysokie. We Wrocławiu ostateczny próg wyniósł 165 punktów na 200, w Gdańsku 161 punktów, w Lublinie 246 punktów na 300, a w Collegium Medicum UMK 74,35 na 100.

Niższe progi obowiązywały na niektórych nowych lub mniejszych uczelniach, m.in. w Częstochowie, Kaliszu, Płocku i Siedlcach. Nawet tam kandydaci musieli jednak uzyskać solidne wyniki, zwykle od około 70 do ponad 80 proc. z biologii.

Wyniki matur będą publikowane jutro od godziny 8:30. Maturzyści będą mogli sprawdzić je w systemie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika lub w szkołach. Do logowania potrzebne będą dane przekazane przez dyrektora szkoły, ale można skorzystać też z profilu zaufanego, e-dowodu albo bankowości elektronicznej. Tego samego dnia szkoły otrzymają świadectwa dojrzałości, aneksy i szczegółowe informacje o wynikach, które uczniowie będą mogli odebrać w macierzystych placówkach.

Kiedy zostaną opublikowane listy rankingowe?

Tegorocznych list rankingowych na kierunki lekarskie jeszcze nie ma, ponieważ uczelnie dopiero będą je publikować. Przykładowo, na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku kandydaci mogą zarejestrować się i opłacić rekrutację do północy 8 lipca, do 9 lipca wpisać wyniki matur, a 10 lipca mają pojawić się pierwsze listy rankingowe na wszystkich 18 kierunkach lekarskich. Osoby, które znalazły się na pierwszej liście będą mogły składać dokumenty w dniach 13–15 lipca.

Na innych uczelniach terminy mogą się różnić, bo część placówek planuje ogłoszenie list dopiero w przyszłym tygodniu. Na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pierwsza lista rankingowa zostanie opublikowana 16 lipca, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 17 lipca, a na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 15 lipca.

„Rynek Zdrowia" przypomina, że po zakończenia rekrutacji powstanie jeszcze wiele list, ponieważ kandydaci często aplikują równolegle na kilka uczelni. Ostateczne progi punktowe będą znane dopiero po zamknięciu naboru, bo zależą od wyników kandydatów, liczby miejsc i zasad przeliczania punktów przyjętych przez każdą uczelnię.