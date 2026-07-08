Tyle punktów trzeba mieć, żeby dostać się na medycynę
Dla wielu absolwentów publikacja wyników egzaminów będzie początkiem najważniejszego etapu rekrutacji na studia. Szczególnie duże emocje budzi kierunek lekarski. Rekrutacja na medycynę należy do najbardziej wymagających, a o przyjęciu decydują wysokie wyniki z matury, przy czym każda uczelnia ma własne zasady punktacji.
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Jak informował „Rynek Zdrowia”, w 2025 r. o miejsca na kierunku lekarskim można było ubiegać się na 36 uczelniach. Kandydaci najczęściej zdawali biologię i chemię na poziomie rozszerzonym, choć część uczelni dopuszczała także matematykę lub fizykę. Jakie były progi punktowe na poszczególnych uczelniach w zeszłym roku?
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Na innych uczelniach progi również były wysokie. We Wrocławiu ostateczny próg wyniósł 165 punktów na 200, w Gdańsku 161 punktów, w Lublinie 246 punktów na 300, a w Collegium Medicum UMK 74,35 na 100.
Niższe progi obowiązywały na niektórych nowych lub mniejszych uczelniach, m.in. w Częstochowie, Kaliszu, Płocku i Siedlcach. Nawet tam kandydaci musieli jednak uzyskać solidne wyniki, zwykle od około 70 do ponad 80 proc. z biologii.
Wyniki matur będą publikowane jutro od godziny 8:30. Maturzyści będą mogli sprawdzić je w systemie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika lub w szkołach. Do logowania potrzebne będą dane przekazane przez dyrektora szkoły, ale można skorzystać też z profilu zaufanego, e-dowodu albo bankowości elektronicznej. Tego samego dnia szkoły otrzymają świadectwa dojrzałości, aneksy i szczegółowe informacje o wynikach, które uczniowie będą mogli odebrać w macierzystych placówkach.
Tegorocznych list rankingowych na kierunki lekarskie jeszcze nie ma, ponieważ uczelnie dopiero będą je publikować. Przykładowo, na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku kandydaci mogą zarejestrować się i opłacić rekrutację do północy 8 lipca, do 9 lipca wpisać wyniki matur, a 10 lipca mają pojawić się pierwsze listy rankingowe na wszystkich 18 kierunkach lekarskich. Osoby, które znalazły się na pierwszej liście będą mogły składać dokumenty w dniach 13–15 lipca.
Na innych uczelniach terminy mogą się różnić, bo część placówek planuje ogłoszenie list dopiero w przyszłym tygodniu. Na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pierwsza lista rankingowa zostanie opublikowana 16 lipca, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 17 lipca, a na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 15 lipca.
„Rynek Zdrowia" przypomina, że po zakończenia rekrutacji powstanie jeszcze wiele list, ponieważ kandydaci często aplikują równolegle na kilka uczelni. Ostateczne progi punktowe będą znane dopiero po zamknięciu naboru, bo zależą od wyników kandydatów, liczby miejsc i zasad przeliczania punktów przyjętych przez każdą uczelnię.
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