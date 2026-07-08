W systemie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika, w którym Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje wyniki egzaminów, pojawiły się wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Maturzyści mogą sprawdzić je na dwa sposoby.

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Matura 2026. Wyniki w internecie i w szkole

Wyniki pojawiły się 8 lipca ok. godz. 8:30. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia ich za pośrednictwem Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU). Zalogować do niego można się za pomocą loginu i hasła, które uczniowi powinien był przekazać dyrektor szkoły. Ponieważ jednak egzaminy zdają zasadniczo osoby pełnoletnie, mają one także możliwość logowania przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Dziś także uczniowie mają możliwość odebrania swojego świadectwa maturalnego ze szkoły, do której uczęszczali.

Matura 2026. Język polski, matematyka, angielski

Egzamin maturalny na poziomie podstawowym składał się z trzech części. Dotyczyły one kolejno języka polskiego, matematyki i języka obcego – zdecydowana większość maturzystów (ponad 98 proc.) po raz kolejny wybrała egzamin z języka angielskiego. Uczeń musiał wybrać także jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, z którego pisał egzamin – najwięcej uczniów sięgnęło po egzamin rozszerzony z języka angielskiego (78 proc. dla liceów, 66 proc. dla techników). Wyniki, które opublikowała dziś CKE, dotyczą egzaminów pisanych w terminie głównym, tj. w maju.

321 314 maturzystów pisało tegoroczne egzaminy (dane: CKE)

Jak informuje CKE, do wszystkich egzaminów obowiązkowych w tym roku przystąpiły 321 314 osoby. Zdecydowaną większość (221 474 osoby) stanowili absolwenci liceów. Absolwentów techników przystąpiło do egzaminu o ponad połowę mniej (tj. 98 169 osób), a absolwentów szkół branżowych II stopnia – 1671 osób.

Egzamin, jak przekazała CKE, zdało 81,1 proc. maturzystów, a więc ponad 260 tys. osób. Jednego z trzech obowiązkowych egzaminów nie zdało 12,3 proc., a więc ponad 21 tys. osób – będą one mogły przystąpić do terminu poprawkowego we wrześniu. Z kolei 6,6 proc. maturzystów nie zdało więcej niż jednego egzaminu: im termin poprawkowy nie przysługuje, a do ponownego egzaminu przystąpić będą mogli dopiero w maju 2027.

81,1 proc. maturzystów zdało egzaminy obowiązkowe (dane: CKE)

Odsetek zdanych egzaminów w tym roku dla liceów, techników i szkół branżowych II stopnia wyniósł kolejno: 85,9 proc., 71,3 proc. i 15,4 proc. Aż 56,2 proc. absolwentów szkół branżowych, którzy przystąpili do egzaminów, nie zdało matury.

Z kolei 1513 osoby były zwolnione z poszczególnych przedmiotów ze względu na tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej.