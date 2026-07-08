W systemie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika, w którym Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje wyniki egzaminów, pojawiły się wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Maturzyści mogą sprawdzić je na dwa sposoby.
Wyniki pojawiły się 8 lipca ok. godz. 8:30. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia ich za pośrednictwem Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU). Zalogować do niego można się za pomocą loginu i hasła, które uczniowi powinien był przekazać dyrektor szkoły. Ponieważ jednak egzaminy zdają zasadniczo osoby pełnoletnie, mają one także możliwość logowania przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.
Dziś także uczniowie mają możliwość odebrania swojego świadectwa maturalnego ze szkoły, do której uczęszczali.
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Egzamin maturalny na poziomie podstawowym składał się z trzech części. Dotyczyły one kolejno języka polskiego, matematyki i języka obcego – zdecydowana większość maturzystów (ponad 98 proc.) po raz kolejny wybrała egzamin z języka angielskiego. Uczeń musiał wybrać także jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, z którego pisał egzamin – najwięcej uczniów sięgnęło po egzamin rozszerzony z języka angielskiego (78 proc. dla liceów, 66 proc. dla techników). Wyniki, które opublikowała dziś CKE, dotyczą egzaminów pisanych w terminie głównym, tj. w maju.
(dane: CKE)
Jak informuje CKE, do wszystkich egzaminów obowiązkowych w tym roku przystąpiły 321 314 osoby. Zdecydowaną większość (221 474 osoby) stanowili absolwenci liceów. Absolwentów techników przystąpiło do egzaminu o ponad połowę mniej (tj. 98 169 osób), a absolwentów szkół branżowych II stopnia – 1671 osób.
Egzamin, jak przekazała CKE, zdało 81,1 proc. maturzystów, a więc ponad 260 tys. osób. Jednego z trzech obowiązkowych egzaminów nie zdało 12,3 proc., a więc ponad 21 tys. osób – będą one mogły przystąpić do terminu poprawkowego we wrześniu. Z kolei 6,6 proc. maturzystów nie zdało więcej niż jednego egzaminu: im termin poprawkowy nie przysługuje, a do ponownego egzaminu przystąpić będą mogli dopiero w maju 2027.
(dane: CKE)
Odsetek zdanych egzaminów w tym roku dla liceów, techników i szkół branżowych II stopnia wyniósł kolejno: 85,9 proc., 71,3 proc. i 15,4 proc. Aż 56,2 proc. absolwentów szkół branżowych, którzy przystąpili do egzaminów, nie zdało matury.
Z kolei 1513 osoby były zwolnione z poszczególnych przedmiotów ze względu na tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej.
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