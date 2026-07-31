Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

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Nowe regulacje obejmą zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Zakaz będzie obowiązywał nie tylko podczas lekcji, ale również na przerwach oraz w czasie wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę, także poza jej terenem, na przykład podczas lekcji wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.

Zakaz obejmie również przedszkola

Nowelizacja rozszerza przepisy także na wychowanie przedszkolne. Dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego nie będą mogły wnosić ani korzystać z urządzeń elektronicznych podczas zajęć, opieki i wydarzeń organizowanych przez placówkę.

Przewidziano wyjątki

Ustawodawca pozostawił jednak możliwość korzystania z urządzeń w szczególnych sytuacjach. Telefon lub tablet będzie mógł zostać wykorzystany, jeśli nauczyciel uzna go za niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych lub sprawdzenia wiedzy uczniów. Przepisy dopuszczają również użycie urządzenia w przypadku konieczności pilnego kontaktu z rodzicami albo w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Dodatkowo dyrektor szkoły lub przedszkola będzie mógł wyrazić zgodę na korzystanie z urządzenia przez ucznia, jeżeli wymagają tego względy zdrowotne, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby związane z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu albo aplikacji monitorujących stan zdrowia. Jeżeli dyrektor odmówi wydania takiej zgody, będzie zobowiązany przedstawić decyzję wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Szkoły przygotują miejsca na telefony

Przepisy umożliwiają szkołom organizowanie specjalnych miejsc przeznaczonych do przechowywania telefonów i innych urządzeń elektronicznych. Powinny one zapewniać bezpieczeństwo sprzętu oraz ochronę prywatności uczniów, tak aby osoby nieuprawnione nie miały dostępu do ich zawartości. Szczegółowe rozwiązania organizacyjne będą należały do dyrektorów poszczególnych placówek.

Konsekwencje złamania zasad

Uczeń, który nie zastosuje się do obowiązujących przepisów, może ponieść konsekwencje przewidziane w statucie szkoły. Placówki będą mogły stosować środki wychowawcze lub inne przewidziane regulaminem kary, a naruszenie zasad może zostać uwzględnione przy ustalaniu oceny zachowania.

Licea i technika z własnymi zasadami

Nowe przepisy nie wprowadzają jednolitego zakazu dla szkół ponadpodstawowych. W liceach, technikach oraz szkołach dla dorosłych o zasadach korzystania z telefonów zdecydują same placówki, zapisując odpowiednie regulacje w swoich statutach.

Jednocześnie ustawodawca wyłączył spod nowych ograniczeń wycieczki szkolne, pobyt uczniów w internatach oraz korzystanie z infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć, na przykład z boisk czy hal sportowych udostępnianych mieszkańcom.

Szkoły mają czas na dostosowanie swoich statutów do nowych przepisów do 31 grudnia 2026 r.