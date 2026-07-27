Psychologia od kilku lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce
Jeszcze kilka lat temu psychologia kojarzyła się głównie z pracą terapeutyczną. Dziś wiedza o ludzkich zachowaniach znajduje zastosowanie także w biznesie, marketingu, edukacji, HR, sporcie, badaniach UX i nowych technologiach. Szerokie możliwości zawodowe oraz rosnąca świadomość zdrowia psychicznego sprawiają, że kierunek przyciąga coraz więcej maturzystów.
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Jak informuje next.gazeta.pl, w 2025 roku psychologię wybrało 43 562 kandydatów, co uczyniło ją najpopularniejszym kierunkiem studiów w Polsce. W ostatnim roku akademickim psychologię studiowało około 82 tys. osób, czyli o 142 proc. więcej niż w 2019 roku. Taki wzrost wynikał między innymi z tego, że kierunek został otwarty na wielu uczelniach niepublicznych.
W tym roku konkurencja na psychologii również była spora. Z danych, którymi dzieli się WP Finanse wynika, że na Uniwersytecie Wrocławskim na jedno miejsce przypadły ponad 22 osoby, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu było ponad 19 osób na miejsce, a na Uniwersytecie Jagiellońskim ponad 14 kandydatów.
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Jeśli chodzi o najlepsze uczelnie w Polsce, na których można studiować psychologię, w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2026 pierwsze miejsce ex aequo zajęły Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Wysoko znalazły się również Uniwersytet SWPS w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Eksperci podkreślają, że część kandydatów wybiera psychologię ze względu na modę lub prestiż, co potęguje konkurencję. Jak donosi WP Finanse, liczba absolwentów jest większa niż faktyczne zapotrzebowanie. Poza tym rynek pracy nie rozwija się tak szybko jak oferta uczelni, dlatego sam dyplom może nie zagwarantować zatrudnienia. Pracodawcy oczekują dziś praktycznych umiejętności oraz doświadczenia, dlatego absolwenci nierzadko mają problem ze znalezieniem pierwszej pracy.
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