Studia dopasowane do grafiku profesjonalisty

Kluczem do sukcesu studentów i słuchaczy WSKZ jest elastyczność wspierana przez nowoczesną technologię. Uczelnia wykorzystuje metody i techniki kształcenia na odległość. Uczący się mają dostęp do platformy online, z której mogą korzystać 24/7. Pozwala to na naukę w dowolnym czasie i tempie, co jest kluczowe dla osób pracujących, wychowujących dzieci czy powracających do edukacji po latach.

Co istotne, nowoczesność nie oznacza w tym przypadku „pójścia na łatwiznę”. Platforma jest zaprojektowana w sposób sekwencyjny – student lub słuchacz musi zapoznać się z kompletem materiałów dydaktycznych, zanim przejdzie do testu sprawdzającego wiedzę. Taki system wymusza systematyczność i rzetelność, dając jednocześnie pełną kontrolę nad własnym harmonogramem.

Wiedza od światowych liderów i praktyków „od kuchni”

WSKZ stawia na wysoką jakość merytoryczną, przyciągając autorytety z najbardziej renomowanych ośrodków naukowych świata, takich jak Harvard, Cambridge czy Oxford. Studenci i słuchacze mają również szansę czerpać wiedzę od praktyków z globalnych marek, takich jak Revolut czy Brand24.

Edukacja w WSKZ to nie tylko teoria przed ekranem komputera. Model studiów zakłada równowagę między pracą własną a networkingiem podczas zjazdów, które służą budowaniu relacji, pracy w grupach i dyskusjom z ekspertami.

Wybierając Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, studenci mają okazję m.in.:

• brać udział w rozprawach sądowych na żywo (kierunek Prawo);

• uczestniczyć w prestiżowych wydarzeniach typu TEDxWSKZ;

• czerpać wiedzę podczas wykładów mistrzowskich i spotkań autorskich;

• tworzyć własne projekty i konferencje w ramach kół naukowych i samorządów;

• korzystać z Centrum Rozwoju i Wsparcia Studentów czy Centrum Wsparcia Psychologicznego WSKZ.

Absolwenci wystawiają opinie o WSKZ

O skuteczności modelu kształcenia najlepiej świadczą doświadczenia osób, które na co dzień łączą rozwój zawodowy z edukacją.

Przemysław Toma, trener przygotowania motorycznego i trener mentalny, podkreśla, że studia pozwoliły mu spojrzeć na swoją pracę z szerszej perspektywy i rozwinąć kompetencje, które wykorzystuje każdego dnia.

Na co dzień pracuję jako trener przygotowania motorycznego oraz trener mentalny. Wieloletnia droga związana z rozwojem osobistym doprowadziła mnie do miejsca, w którym praca z ciałem naturalnie połączyła się z potrzebą wspierania ludzi również na poziomie psychicznym i emocjonalnym. Ukończone studia pozwoliły nie tylko na rozwinięcie umiejętności, ale były też ważnym krokiem w kierunku bardziej holistycznego podejścia do pracy z drugim człowiekiem. W zasadzie tuż po zakończeniu ostatniego semestru już myślałem o kolejnym kierunku! Mega pozytywne wrażenia od kontaktu z uczelnią po platformę online. Jeszcze raz polecam!

Podobne doświadczenia mają osoby, które zdecydowały się na studia mimo wielu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Ewa Szymańska-Baranowska pokazuje, że na rozwój nigdy nie jest za późno.

Ukończenie studiów z nauczania matematyki było dla mnie niezwykle inspirującym i rozwijającym doświadczeniem. Nie tylko zdobyłam nowe kompetencje zawodowe, które pozwalają mi skutecznie przekazywać wiedzę, ale także miałam okazję pogłębić swoją pasję do matematyki. Szczególnie satysfakcjonujące było podjęcie tego wyzwania w wieku 45 lat, co udowodniło mi, że nauka i rozwój są możliwe na każdym etapie życia.

Naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość doceniają również studenci i słuchacze, którzy od początku studiów pozostają aktywni zawodowo. Sonia Biecka zwraca uwagę, że możliwość samodzielnego planowania nauki pozwoliła jej bez przeszkód rozwijać się równolegle w obu obszarach.

Studiując kierunek Dietetyka w sporcie na WSKZ zdobyłam solidną podstawę teoretyczną i praktyczną z zakresu żywienia sportowców, suplementacji oraz fizjologii wysiłku fizycznego. Program studiów został opracowany w sposób nowoczesny i zgodny z aktualnymi standardami w dietetyce sportowej. Dużą zaletą uczelni jest forma nauczania online, która umożliwiła mi elastyczne planowanie nauki, co jest szczególnie korzystne ze względu na moją pracę zawodową.

Studia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego – wybór, który procentuje

Studiowanie w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego to inwestycja, która harmonijnie współgra z ambicjami zawodowymi. Absolwenci kończą studia nie tylko z dyplomem lub świadectwem zgodnym z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale przede wszystkim z kapitałem doświadczeń i relacji, który staje się ich najsilniejszą kartą przetargową na rynku pracy. W WSKZ jedynym ograniczeniem w rozwoju pozostaje własna wyobraźnia.

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