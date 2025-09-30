Aktualizacja: 30.09.2025 15:01 Publikacja: 30.09.2025 12:20
Foto: Mat. Partnera
Materiał powstał we współpracy z WSKZ
Kampania „Kierunek: edukacja”, rozpoczęta w połowie sierpnia, koncentruje się na wyrównywaniu szans młodych ludzi, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej często rezygnują z dalszej nauki. Projekt WSKZ ma odwrócić ten trend, pokazując, że studia są dostępne również dla tych, którzy nie mają zaplecza finansowego. – Mamy świadomość, że dla wielu koszty nauki są przeszkodą nie do pokonania, mimo że mają potencjał i motywację. Dlatego chcemy tworzyć możliwości tam, gdzie ich brakuje. Dla wielu młodych ludzi indeks to coś więcej niż możliwość zdobycia wyższego wykształcenia – to przepustka do niezależności i nowej przyszłości. Czasem wystarczy jeden krok, by zmienić całe życie – mówi Wojciech Kazanecki, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w WSKZ.
W projekt zaangażowały się Fundacja One Day i Fundacja DOM, które wspierają młodzież opuszczającą domy dziecka w usamodzielnieniu się i stawianiu pierwszych kroków w dorosłość. Fundacje rekomendują uczelni kandydatów spełniających kryteria: trudna sytuacja życiowa lub materialna, motywacja do nauki i potencjał rozwojowy. – Dzięki doświadczeniu fundacji mamy pewność, że indeksy trafią do osób, które rzeczywiście potrzebują wsparcia – dodaje Kazanecki. Magdalena Jarecka z Fundacji DOM podkreśla, że przekazanie indeksów to nie tylko możliwość studiowania - to otwarte drzwi do rynku pracy, niezależności finansowej i życia z dala od trudnych środowisk. – Studia dają nie tylko wiedzę, ale także rozwój osobisty i umiejętności społeczne. To szansa, by młodzi ludzie mogli naprawdę napisać swoją historię od nowa – dodaje Jarecka.
Uczelnia podkreśla, że jej celem jest nie tylko umożliwienie zdobywania wiedzy, ale również tworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi osobistemu i zawodowemu młodych ludzi. WSKZ stawia sobie za zadanie wspieranie studentów w odkrywaniu ich potencjału, rozwijaniu kompetencji i budowaniu postaw niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dzięki temu edukacja staje się narzędziem realnej zmiany oraz otwierania przed młodym pokoleniem nowych perspektyw. – Edukacja nie jest przywilejem, powinna być prawem dostępnym dla każdego – zaznacza Kazanecki. Studenci mogą również liczyć na stypendia socjalne, zapomogi i wsparcie dla osób z niepełnosprawnością.
WSKZ kształci od ponad 20 lat. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, magisterskie, jednolite magisterskie, podyplomowe, programy MBA, a od tego roku także studia inżynierskie - wszystkie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Oferuje szeroki wybór kierunków studiów, w tym: administrację, pedagogikę, psychologię, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologię, prawo w biznesie, prawo karne, prawo medyczne i bioetykę, prawo nowych technologii i cyberprzestrzeni oraz obsługę biznesu. Równie bogata jest oferta studiów podyplomowych i programów MBA, obejmująca wiele specjalności - od logistyki wojskowej po architekturę krajobrazu czy IT, finanse i energetykę. Rekrutacja jest w pełni online, a absolwenci otrzymują taki sam dyplom jak uczestnicy studiów niestacjonarnych.
