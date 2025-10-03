W dniu inauguracji roku akademickiego 2025/2026 grupa ponad 150 studentów poinformowanych zostało, że kierunek, na który się zapisali nie będzie realizowany. Powodem ma być decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która wskazała na liczne nieprawidłowości w programie – według uczelni, raport o tych nieprawidłowościach przekazany został tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Bez kierunku studiów w dniu inauguracji. Dramat studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej

Chodzi o kierunek „Etyka – mediacje i negocjacje”, który miał być realizowany przez krakowski UKEN w rozpoczynającym się właśnie roku akademickim. O fakcie rezygnacji uczelni z prowadzenia tego kierunku studenci dowiedzieli się 1 października, w dniu inauguracji.

„Niestety spotkałam się z bardzo trudną sytuacją. Bardzo podekscytowana przyszłam na inaugurację roku akademickiego. Tam zostałam poinformowana, że niestety mój kierunek studiów nie zostanie uruchomiony” - mówi jedna z niedoszłych studentek, cytowana przez Gazetę Wyborczą.

„Akurat układałam włosy. O 14:30 miał się zacząć wykład inauguracyjny, a chwilę po 12.00 ktoś z roku wrzucił screena z prywatnego maila. Tam czarno na białym: kierunku nie będzie” - mówi inna studentka.