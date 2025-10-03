Reklama

Kierunek zamknięty w dniu inauguracji. Dramat studentów z Krakowa

Ponad 150 studentów, z których część wynajęła już mieszkania i sprowadziła się do Krakowa, zostało bez studiów. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej zrezygnował z prowadzenia jednego z kierunków w dniu inauguracji roku akademickiego.

Publikacja: 03.10.2025 11:35

Foto: Adobe Stock

Jan Skoumal

W dniu inauguracji roku akademickiego 2025/2026 grupa ponad 150 studentów poinformowanych zostało, że kierunek, na który się zapisali nie będzie realizowany. Powodem ma być decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która wskazała na liczne nieprawidłowości w programie – według uczelni, raport o tych nieprawidłowościach przekazany został tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Siedziba Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Prawo dla Ciebie
Ministerstwo chce odwołać rektora Uniwersytetu KEN w Krakowie i szykuje zmiany w ustawie

Bez kierunku studiów w dniu inauguracji. Dramat studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej

Chodzi o kierunek „Etyka – mediacje i negocjacje”, który miał być realizowany przez krakowski UKEN w rozpoczynającym się właśnie roku akademickim. O fakcie rezygnacji uczelni z prowadzenia tego kierunku studenci dowiedzieli się 1 października, w dniu inauguracji.

„Niestety spotkałam się z bardzo trudną sytuacją. Bardzo podekscytowana przyszłam na inaugurację roku akademickiego. Tam zostałam poinformowana, że niestety mój kierunek studiów nie zostanie uruchomiony” - mówi jedna z niedoszłych studentek, cytowana przez Gazetę Wyborczą. 

„Akurat układałam włosy. O 14:30 miał się zacząć wykład inauguracyjny, a chwilę po 12.00 ktoś z roku wrzucił screena z prywatnego maila. Tam czarno na białym: kierunku nie będzie” - mówi inna studentka.

Dla wielu studentów ta sytuacja jest ogromnym problemem. To nie tylko utrata wymarzonego kierunku studiów, ale też finansowe straty – studenci ponieśli koszty m.in. na poczet wynajmu mieszkań.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej przeprasza

Jak tłumaczy Uniwersytet, dopiero 30 września dostarczony został na uczelnię raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która zajmuje się ocenianiem programu studiów. Z dokumentu władze uczelni dowiedziały się, że nowy kierunek nie spełnił połowy kryteriów, a dwa kolejne tylko częściowo.

Siedziba Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Prawo dla Ciebie
Uniwersytet Jagielloński walczy o nazwę

„Zostały sformułowane zastrzeżenia do wszelkich możliwych aspektów tego programu studiów, że po naradzie podjęliśmy trudną decyzję, żeby dla tych studentów nie rozpoczynać nowego roku” - wyjaśnia cytowany przez Radio Kraków prof. Krzysztof Gurba z UKEN. Zaznaczył, że bierze winę na siebie.

„Ja podjąłem decyzję i uzyskałem zgodę, żeby wstrzymać ten kierunek. Ale z mojego punktu widzenia było to dla dobra studentów, bo nie chciałem, żeby studiowali na kierunku, który ma tak złą ocenę” - stwierdził prof. Gurba.

Raport Komisji Akredytacyjnej został przesłany z opóźnieniem: wizytacja odbyła się w maju, a raport powinien przyjść po maksymalnie 6 tygodniach. Zamiast tego pojawił się na uczelni dopiero po aż 4 miesiącach. Do sprawy odniósł się przewodniczący Komisji.

„Możliwe jest całe spektrum rozwiązań. Uczelnia powinna też wejść w dialog z Polską Komisją Akredytacyjną. Może inne rzeczy widzi inaczej, może ma inny plan? Powinna nam to po prostu wyjaśnić. Obecnie identyfikujemy pewnie niedoskonałości, które powinny zobligować uczelnię do podjęcia działań naprawczych. Wstrzymanie rekrutacji na pewno nie jest działaniem naprawczym” - stwierdził Janusz Uriasz, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UKEN)

