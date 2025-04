Temat zdrowia psychicznego w pracy jest dziś obecny niemal wszędzie – od raportów korporacyjnych po media społecznościowe. Czy mamy do czynienia z realną zmianą świadomości, czy to raczej chwilowy trend?

Anna Kaźmierczak-Mytkowska: To już nie jest trend – to konieczność. Widzimy wyraźnie, że zdrowie psychiczne stało się jednym z kluczowych zasobów w organizacjach. Pracownicy są przeciążeni, zestresowani, często zmagają się z wypaleniem zawodowym. Według danych z raportów HR, aż 41 proc. pracowników w Polsce odczuwa emocjonalne przeciążenie, a niemal 28 proc. – objawy wypalenia. To przekłada się nie tylko na ich dobrostan, ale także na efektywność i kulturę organizacyjną.

Dlaczego organizacje w Polsce dopiero teraz zaczynają dostrzegać wagę tych problemów?

Zdrowie psychiczne długo było tematem tabu – kojarzonym raczej z problemami indywidualnymi niż systemowym wyzwaniem. Ale pandemia, zmiany w rynku pracy i rosnące tempo życia obnażyły to, czego wcześniej nie chcieliśmy widzieć: że ludzie nie są w stanie funkcjonować na wysokich obrotach bez wsparcia emocjonalnego. Coraz więcej firm rozumie, że inwestycja w dobrostan pracowników po prostu się opłaca – i to nie tylko w wymiarze etycznym, ale i biznesowym.

Czy można powiedzieć, że psycholog w firmie to dziś taki sam standard jak specjalista ds. HR czy BHP?

Jeszcze nie, ale zdecydowanie zmierzamy w tym kierunku. Z mojej perspektywy – jako psycholożki i dziekan kierunku psychologia na Wydziale Medycznym – to naturalny etap rozwoju. Psycholog w miejscu pracy przestaje być tylko osobą interweniującą w kryzysie, a coraz częściej staje się partnerem w budowaniu zdrowej kultury organizacyjnej. To ktoś, kto potrafi zarówno zadbać o emocje zespołu, jak i zinterpretować dane dotyczące kondycji psychicznej pracowników. To konkretna, specjalistyczna kompetencja.

Jakie kompetencje będą w przyszłości według pani kluczowe w pracy?

Odporność psychiczna, empatia, zdolność do pracy zespołowej, inteligencja emocjonalna, elastyczność – to już nie są „miękkie dodatki”, tylko fundamenty skutecznego działania. Do tego dochodzi umiejętność rozpoznawania emocji w zespole, reagowania na kryzysy, wspierania różnorodności. To właśnie te umiejętności decydują dziś o tym, czy organizacja potrafi przyciągać i zatrzymywać ludzi.

Czy takie kompetencje będzie rozwijać nowy kierunek psychologia na Uczelni Łazarskiego?

Zdecydowanie tak. Nasz kierunek powstał z potrzeby rynku i zmiany społecznej. Kształcimy specjalistów, którzy nie tylko rozumieją psychologię, ale też potrafią wykorzystać ją w realiach organizacji, edukacji czy nowoczesnych form wsparcia psychicznego. Program obejmuje zarówno klasyczne fundamenty psychologii, jak i kompetencje przyszłości: wiedzę o stresie, wypaleniu, emocjach w miejscu pracy, ale też o komunikacji międzykulturowej, inkluzywności, dobrostanie cyfrowym. To psychologia bardzo praktyczna i bardzo potrzebna.

Co wyróżnia kierunek psychologia na Uczelni Łazarskiego?

Przede wszystkim jego osadzenie na Wydziale Medycznym – to rzadkość wśród uczelni w Polsce. Dzięki temu nasi studenci od początku uczą się myśleć o psychologii w kontekście zdrowia, także zdrowia psychicznego. Oferujemy dwie ścieżki specjalizacyjne: psychologia kliniczna i psychoterapia osoby dorosłej oraz psychologia kliniczna i psychoterapia dzieci i młodzieży. I co ważne – również w odróżnieniu od wielu innych uczelni – już w trakcie studiów studenci mają dostęp do zajęć klinicznych prowadzonych w realnym środowisku pracy psychologa. Praktyka nie jest u nas dodatkiem, tylko integralną częścią kształcenia.

Jak studenci reagują na perspektywę psychologii w praktyce?

Z dużym entuzjazmem. To młodzi ludzie, którzy chcą mieć realny wpływ na otoczenie, pracować z ludźmi i dla ludzi. Nie interesuje ich wyłącznie teoria – chcą konkretnych narzędzi, które pomogą im działać w organizacjach, szkołach, instytucjach. I to właśnie im dajemy na Uczelni Łazarskiego.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję również. A wszystkich, którzy chcą tworzyć przyszłość psychologii, serdecznie zapraszam do studiowania na kierunku psychologia na Uczelni Łazarskiego. ©℗

