Econverse 2024: Młoda Polska rozpala przyszłość biznesu i innowacji

Motyw przewodni czerwcowej imprezy to FUSE – Future Societies. Konferencja skupi się na tym, w jaki sposób technologia wpłynie na społeczeństwa przyszłości, jak dostosować edukację do nowoczesnych realiów oraz jak skutecznie wykorzystać AI w biznesie i rozwoju osobistym. Dzięki dwóm odrębnym ścieżkom - Econverse i Shark Tank - wydarzenie jest przeznaczone zarówno dla młodych, którzy już pracują nad swoim pomysłem, jak i dla tych, którzy chcą poznać tajniki tworzenia biznesu od podstaw.

Econverse, w ramach sektora #startups4Ukraine, skupia się również na pomocy Ukrainie, rozwiązując trzy kluczowe wyzwania, z którymi się mierzy nasz wschodni sąsiad: dostęp do edukacji, produktów finansowych oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Econverse 2024 na kultowym PGE Narodowym to nie tylko zwykłe wydarzenie - to inkubator, w którym wykuwają się przyszli liderzy biznesu i innowacji, a także platforma do współpracy międzypokoleniowej.

Dołącz do nas i bądź świadkiem narodzin pokolenia przedsiębiorców gotowych na nowo zdefiniować krajobraz biznesowy Europy Środkowo-Wschodniej.

Gdzie szukać informacji o wydarzeniu

Więcej szczegółów na: https://econverse.org. Partnerem Strategicznym wydarzenia Econverse 2024 jest Fundacja Empiria i Wiedza. Sponsorem Głównym jest MODIVO SA, a Sponsorami BEST SA i Autopay. Głównym Partnerem Merytorycznym jest Akademia Leona Koźmińskiego. Głównym Partnerem Prawnym jest Baker McKenzie, a Partnerami Grupa Archicom, Grupa Żabka, Scope Fluidics oraz Orange Polska. Partnerem Mentoringowym Econverse jest InCredibles Sebastiana Kulczyka.