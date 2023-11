Młodzieżowe Słowo Roku: znamy finałową dwudziestkę

Kursy językowe dla pracowników to obszar, w który firmy sporo inwestują i nie mówimy tylko finansach. Trzeba znaleźć odpowiednią szkołę językową, wygospodarować czas na zajęcia, wszystko zorganizować. Wymaga to pracy i czasu, a niestety nie zawsze okazuje się opłacalne. Co zrobić, by nauka języka przynosiła rzeczywiste korzyści dla organizacji?