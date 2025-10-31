Reklama

Smartfony w szkołach. Ogólnopolskie badanie IBE

Czy smartfony wpływają na wyniki w nauce? Jakie zasady ich używania obowiązują w polskich szkołach?

Publikacja: 31.10.2025 13:54

Jakie zasady używania telefonów komórkowych obowiązują w szkołach?

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza nauczycieli, dyrektorów i rodziców do udziału w ogólnopolskim badaniu dotyczącym telefonów komórkowych w szkołach.

Jakie zasady używania telefonów komórkowych obowiązują w szkołach?

Zespół Cyfryzacji Edukacji IBE PIB prowadzi projekt badawczy, którego celem jest poznanie zasad korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich możliwego wpływu na wyniki uczniów.

W pierwszym etapie badania naukowcy przeanalizowali dokumenty 350 szkół z całej Polski – w tym szkół podstawowych, specjalnych, branżowych, techników i liceów, zarówno z dużych miast, jak i z mniejszych miejscowości. Badacze sprawdzali, czy w statutach placówek znajdują się zapisy dotyczące używania telefonów komórkowych.

Najczęściej pojawiające się regulacje to:

• zakaz korzystania z telefonu podczas lekcji,

• zakaz nagrywania nauczycieli i uczniów,

• określone sankcje za złamanie zasad, np. oddanie telefonu do depozytu lub obniżenie oceny z zachowania.

Niektóre szkoły opracowały również bardziej szczegółowe procedury, dopasowane do własnych potrzeb. Szczegółowy raport z tego etapu badań zostanie opublikowany na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych na początku 2026 roku.

Drugi etap – rozmowy z uczestnikami życia szkolnego

Obecnie trwa drugi etap projektu, obejmujący pogłębione wywiady z dyrektorami, nauczycielami, uczniami i rodzicami. Spotkania odbywają się online i trwają około godziny. Badacze pytają m.in. o:

• doświadczenia związane z zasadami korzystania z telefonów w szkołach,

• rolę smartfonów w codziennym życiu uczniów,

• wpływ technologii mobilnych na zachowanie i osiągnięcia edukacyjne.

W badaniu weźmie udział 40 osób reprezentujących różne typy szkół i miejscowości. IBE zaprasza nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców do udziału w wywiadach.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Technologie Smartfony

Jakie zasady używania telefonów komórkowych obowiązują w szkołach?

Jakie zasady używania telefonów komórkowych obowiązują w szkołach?

