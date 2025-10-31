Aktualizacja: 31.10.2025 20:58 Publikacja: 31.10.2025 13:54
Jakie zasady używania telefonów komórkowych obowiązują w szkołach?
Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza nauczycieli, dyrektorów i rodziców do udziału w ogólnopolskim badaniu dotyczącym telefonów komórkowych w szkołach.
Zespół Cyfryzacji Edukacji IBE PIB prowadzi projekt badawczy, którego celem jest poznanie zasad korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich możliwego wpływu na wyniki uczniów.
W pierwszym etapie badania naukowcy przeanalizowali dokumenty 350 szkół z całej Polski – w tym szkół podstawowych, specjalnych, branżowych, techników i liceów, zarówno z dużych miast, jak i z mniejszych miejscowości. Badacze sprawdzali, czy w statutach placówek znajdują się zapisy dotyczące używania telefonów komórkowych.
Najczęściej pojawiające się regulacje to:
• zakaz korzystania z telefonu podczas lekcji,
• zakaz nagrywania nauczycieli i uczniów,
• określone sankcje za złamanie zasad, np. oddanie telefonu do depozytu lub obniżenie oceny z zachowania.
Niektóre szkoły opracowały również bardziej szczegółowe procedury, dopasowane do własnych potrzeb. Szczegółowy raport z tego etapu badań zostanie opublikowany na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych na początku 2026 roku.
Obecnie trwa drugi etap projektu, obejmujący pogłębione wywiady z dyrektorami, nauczycielami, uczniami i rodzicami. Spotkania odbywają się online i trwają około godziny. Badacze pytają m.in. o:
• doświadczenia związane z zasadami korzystania z telefonów w szkołach,
• rolę smartfonów w codziennym życiu uczniów,
• wpływ technologii mobilnych na zachowanie i osiągnięcia edukacyjne.
W badaniu weźmie udział 40 osób reprezentujących różne typy szkół i miejscowości. IBE zaprasza nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców do udziału w wywiadach.
