Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza nauczycieli, dyrektorów i rodziców do udziału w ogólnopolskim badaniu dotyczącym telefonów komórkowych w szkołach.

Reklama Reklama

Jakie zasady używania telefonów komórkowych obowiązują w szkołach?

Zespół Cyfryzacji Edukacji IBE PIB prowadzi projekt badawczy, którego celem jest poznanie zasad korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich możliwego wpływu na wyniki uczniów.

W pierwszym etapie badania naukowcy przeanalizowali dokumenty 350 szkół z całej Polski – w tym szkół podstawowych, specjalnych, branżowych, techników i liceów, zarówno z dużych miast, jak i z mniejszych miejscowości. Badacze sprawdzali, czy w statutach placówek znajdują się zapisy dotyczące używania telefonów komórkowych.

Najczęściej pojawiające się regulacje to:

• zakaz korzystania z telefonu podczas lekcji,