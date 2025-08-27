Aktualizacja: 27.08.2025 09:20 Publikacja: 27.08.2025 08:09
Foto: Adobe Stock
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
Już od 2026 roku polskie szkoły czeka ważna zmiana – w podstawie programowej pojawi się edukacja medialna. Jak zapowiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, będzie to moduł obowiązkowy, przede wszystkim w ramach zajęć z języka polskiego. To zupełna nowość w systemie edukacji, która ma przygotować uczniów do świadomego i krytycznego korzystania z mediów.
Czytaj więcej
Barbara Nowacka podpisała 6 marca 2025 roku projekty rozporządzeń, wprowadzających do szkół eduka...
– To absolutna nowość w polskiej podstawie programowej – podkreśla Lubnauer.
Do tej pory zagadnienia związane z mediami pojawiały się jedynie incydentalnie, na przykład w ramach edukacji obywatelskiej, ale nigdy nie stanowiły samodzielnego i obowiązkowego modułu.
Zdaniem wiceminister, w świecie zalewanym informacjami, fake newsami i manipulacją, szkoła musi przygotowywać młodych ludzi do świadomego poruszania się po medialnym krajobrazie.
– Chcemy, żeby uczniowie umieli rozpoznawać wiarygodne źródła, odróżniać fakty od opinii i wiedzieli, jak media wpływają na nasze życie – tłumaczy wiceminister.
Nowy moduł zostanie włączony do programu języka polskiego, co – jak przekonuje MEN – ma naturalnie powiązać naukę krytycznej analizy tekstów literackich i publicystycznych z analizą treści medialnych. W przyszłości edukacja medialna ma się także przenikać z innymi przedmiotami humanistycznymi.
Czytaj więcej
Wprowadzenie edukacji obywatelskiej to nie kosmetyczna zmiana programu, lecz głęboka reforma spos...
Moduł obejmie uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkoły średniej. Resort zapowiada, że nauczyciele otrzymają materiały metodyczne, które pomogą wprowadzić nowe treści do lekcji w sposób praktyczny i angażujący.
Program edukacji medialnej ma kształcić przede wszystkim:
– Młodzi ludzie spędzają w internecie i mediach społecznościowych ogromną część swojego życia. Szkoła nie może udawać, że tego nie ma – argumentuje Lubnauer.
Choć pełny moduł wejdzie do szkół od 2026 roku, pierwsze elementy edukacji medialnej pojawią się wcześniej – w ramach nowego przedmiotu edukacja obywatelska, który ruszy od września 2025. Będzie to swoiste preludium do szerokiej reformy.
Czytaj więcej
Edukacja zdrowotna obejmuje znacznie więcej niż tylko wiedzę medyczną czy biologiczną. Program uw...
Eksperci od dawna podkreślali, że brak edukacji medialnej w polskiej szkole to poważna luka. Jej wprowadzenie to odpowiedź na wyzwania współczesności – dezinformację, manipulację w internecie, a także rosnącą rolę mediów społecznościowych w kształtowaniu opinii publicznej.
Jeśli reforma zostanie wdrożona zgodnie z planem, za rok polscy uczniowie rozpoczną naukę, która – jak mówi Lubnauer – „pozwoli im nie tylko korzystać z mediów, ale także rozumieć, jak one działają”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
Już od 2026 roku polskie szkoły czeka ważna zmiana – w podstawie programowej pojawi się edukacja medialna. Jak zapowiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, będzie to moduł obowiązkowy, przede wszystkim w ramach zajęć z języka polskiego. To zupełna nowość w systemie edukacji, która ma przygotować uczniów do świadomego i krytycznego korzystania z mediów.
Nowy rok szkolny przywita uczniów pakietem zmian przygotowanych przez MEN. Te dotyczą m.in. religii i etyki oraz...
Od nowego roku szkolnego uczniów czeka wiele zmian. Od 1 września 2025 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej rozp...
Nowa podstawa programowa, powrót lekcji przyrody w zmienionej firmie i nowości w ocenianiu uczniów – to tylko ni...
We wrześniu uczniowie po raz pierwszy usiądą w salach wyposażonych w drukarki 3D, roboty edukacyjne czy stacje d...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Już od roku szkolnego 2025/2026 polskie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe mają zyskać nowy impuls do cyfr...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas