Reklama

Edukacja medialna w szkołach od 2026 roku. „Absolutna nowość” w podstawie programowej

Nowy moduł zostanie włączony do programu języka polskiego, co – jak przekonuje MEN – ma naturalnie powiązać naukę krytycznej analizy tekstów literackich i publicystycznych z analizą treści medialnych.

Publikacja: 27.08.2025 08:09

Edukacja medialna w szkołach od 2026 roku. „Absolutna nowość” w podstawie programowej

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Już od 2026 roku polskie szkoły czeka ważna zmiana – w podstawie programowej pojawi się edukacja medialna. Jak zapowiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, będzie to moduł obowiązkowy, przede wszystkim w ramach zajęć z języka polskiego. To zupełna nowość w systemie edukacji, która ma przygotować uczniów do świadomego i krytycznego korzystania z mediów.

Czytaj więcej

Edukacja obywatelska i zdrowotna od września. Czy będą obowiązkowe?
Edukacja i wychowanie
Edukacja obywatelska i zdrowotna od września. Czy będą obowiązkowe?

Zmiany w nauczaniu od 2026 roku. Dlaczego edukacja medialna?

– To absolutna nowość w polskiej podstawie programowej – podkreśla Lubnauer.

Do tej pory zagadnienia związane z mediami pojawiały się jedynie incydentalnie, na przykład w ramach edukacji obywatelskiej, ale nigdy nie stanowiły samodzielnego i obowiązkowego modułu.

Reklama
Reklama

Zdaniem wiceminister, w świecie zalewanym informacjami, fake newsami i manipulacją, szkoła musi przygotowywać młodych ludzi do świadomego poruszania się po medialnym krajobrazie.

– Chcemy, żeby uczniowie umieli rozpoznawać wiarygodne źródła, odróżniać fakty od opinii i wiedzieli, jak media wpływają na nasze życie – tłumaczy wiceminister.

Edukacja medialna. Jak to będzie wyglądało?

Nowy moduł zostanie włączony do programu języka polskiego, co – jak przekonuje MEN – ma naturalnie powiązać naukę krytycznej analizy tekstów literackich i publicystycznych z analizą treści medialnych. W przyszłości edukacja medialna ma się także przenikać z innymi przedmiotami humanistycznymi.

Czytaj więcej

Edukacja obywatelska. Uczymy się demokracji i rozwiązywania problemów
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja obywatelska. Uczymy się demokracji i rozwiązywania problemów

Moduł obejmie uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkoły średniej. Resort zapowiada, że nauczyciele otrzymają materiały metodyczne, które pomogą wprowadzić nowe treści do lekcji w sposób praktyczny i angażujący.

Czego będą się uczyć uczniowie w ramach edukacji medialnej?

Program edukacji medialnej ma kształcić przede wszystkim:

Reklama
Reklama
  • rozpoznawanie rzetelnych i nierzetelnych źródeł informacji,
  • krytyczne myślenie i analizę treści medialnych – zarówno internetowych, jak i tradycyjnych,
  • rozumienie zjawiska fake newsów i dezinformacji,
  • świadomość wpływu mediów na opinię publiczną i życie społeczne.

– Młodzi ludzie spędzają w internecie i mediach społecznościowych ogromną część swojego życia. Szkoła nie może udawać, że tego nie ma – argumentuje Lubnauer.

Edukacja medialna. Pierwsze kroki już w 2025 roku

Choć pełny moduł wejdzie do szkół od 2026 roku, pierwsze elementy edukacji medialnej pojawią się wcześniej – w ramach nowego przedmiotu edukacja obywatelska, który ruszy od września 2025. Będzie to swoiste preludium do szerokiej reformy.

Czytaj więcej

Edukacja zdrowotna od września 2025. MEN udostępnia materiały dla nauczycieli i rodziców
Nauczyciele
Edukacja zdrowotna od września 2025. MEN udostępnia materiały dla nauczycieli i rodziców

Edukacja medialna krokiem w stronę nowoczesnej szkoły?

Eksperci od dawna podkreślali, że brak edukacji medialnej w polskiej szkole to poważna luka. Jej wprowadzenie to odpowiedź na wyzwania współczesności – dezinformację, manipulację w internecie, a także rosnącą rolę mediów społecznościowych w kształtowaniu opinii publicznej.

Jeśli reforma zostanie wdrożona zgodnie z planem, za rok polscy uczniowie rozpoczną naukę, która – jak mówi Lubnauer – „pozwoli im nie tylko korzystać z mediów, ale także rozumieć, jak one działają”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Media

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Już od 2026 roku polskie szkoły czeka ważna zmiana – w podstawie programowej pojawi się edukacja medialna. Jak zapowiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, będzie to moduł obowiązkowy, przede wszystkim w ramach zajęć z języka polskiego. To zupełna nowość w systemie edukacji, która ma przygotować uczniów do świadomego i krytycznego korzystania z mediów.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Przyszłoroczne ferie zimowe rozpisano na trzy zamiast czterech tur
Szkoły podstawowe i średnie
Rewolucja w terminach ferii zimowych. Nowy harmonogram w 2026 i 2027 roku
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Rok szkolny 2025/2026. Wchodzi edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska
Szkoły podstawowe i średnie
Nowe przedmioty w roku szkolnym 2025/2026. Ważny termin upływa 25 września
Od 2026 roku wracają lekcje przyrody w nowej formule. Lekcje dłuższe niż 45 minut?
Szkoły podstawowe i średnie
Od 2026 roku kolejne zmiany w szkołach. Lekcje z tego przedmiotu dłuższe niż 45 minut?
Nadchodzi technologiczna rewolucja w szkołach. Miliardy na AI i superlaboratoria
Szkoły podstawowe i średnie
Nadchodzi technologiczna rewolucja w szkołach. Miliardy na AI i superlaboratoria
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
„Cyfrowy Uczeń” rusza już w 2025 roku. Co zakłada rządowy program?
Szkoły podstawowe i średnie
Cyfrowy Uczeń 2025–2029. Sprzęt, szkolenia i cyfrowe usługi w jednym pakiecie
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie