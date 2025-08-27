Zdaniem wiceminister, w świecie zalewanym informacjami, fake newsami i manipulacją, szkoła musi przygotowywać młodych ludzi do świadomego poruszania się po medialnym krajobrazie.

– Chcemy, żeby uczniowie umieli rozpoznawać wiarygodne źródła, odróżniać fakty od opinii i wiedzieli, jak media wpływają na nasze życie – tłumaczy wiceminister.

Edukacja medialna. Jak to będzie wyglądało?

Nowy moduł zostanie włączony do programu języka polskiego, co – jak przekonuje MEN – ma naturalnie powiązać naukę krytycznej analizy tekstów literackich i publicystycznych z analizą treści medialnych. W przyszłości edukacja medialna ma się także przenikać z innymi przedmiotami humanistycznymi.

Moduł obejmie uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkoły średniej. Resort zapowiada, że nauczyciele otrzymają materiały metodyczne, które pomogą wprowadzić nowe treści do lekcji w sposób praktyczny i angażujący.

Czego będą się uczyć uczniowie w ramach edukacji medialnej?

Program edukacji medialnej ma kształcić przede wszystkim: