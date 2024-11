Zmiany w ramowych planach nauczania szkół publicznych

Szczegółowa realizacja przedmiotu ma wyglądać następująco:

1) w klasach IV–VIII szkół podstawowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej klasie, przy czym przedmiot będzie realizowany w klasie VIII nie dłużej niż do końca stycznia danego roku szkolnego (nie przez cały rok szkolny), z uwagi na przeprowadzany w maju egzamin ósmoklasisty w klasie VIII szkoły podstawowej; w związku z dodaniem nowego przedmiotu łączna liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej w okresie nauczania zostanie zwiększona o 5 godzin w okresie nauczania (tj. w klasach IV–VIII);

2) w oddziałach przysposabiających do pracy organizowanych w klasach VII i VIII szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo, przy czym przedmiot będzie realizowany w klasie VIII nie dłużej niż do końca stycznia danego roku szkolnego (nie przez cały rok szkolny), z uwagi na przeprowadzany w maju egzamin ósmoklasisty w klasie VIII szkoły podstawowej; w związku z dodaniem nowego przedmiotu łączna liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziałach przysposabiających do pracy organizowanych w klasie VII i VIII szkoły podstawowej w okresie nauczania zostanie zwiększona o 2 godziny w dwuletnim okresie nauczania (tj. w klasach VII i VIII);

3) w liceum ogólnokształcącym (z wyłączeniem liceum ogólnokształcącego dla dorosłych), technikum i branżowej szkole I stopnia w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach I i II albo klasach II i III albo klasach I i III; w związku z dodaniem nowego przedmiotu liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia zostanie zwiększona o 2 godziny w okresie nauczania.

Czytaj więcej Edukacja i wychowanie Edukacja zdrowotna już od szkoły podstawowej. Co planuje resort Barbary Nowackiej? Edukacja zdrowotna to przedmiot, który - w zastępstwie Wychowania do życia w rodzinie - pojawi się w szkołach już w przyszłym roku szkolnym. Co zakładają zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej?

Posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotów: wychowanie do życia w rodzinie, biologia i wychowanie fizyczne oraz psychologowie będą mogli nauczać edukacji zdrowotnej. Nauczyciele będą mieć możliwość uczestniczenia w szkoleniach doskonalących, które będą organizowane przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli. Ponadto będą mogli również uczestniczyć w kwalifikacyjnych studiach podyplomowych przygotowujących do nauczania przedmiotu edukacja zdrowotna, finansowanych ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.