Aby szkoła mogła skutecznie realizować te cele, niezbędne jest wyposażenie nauczycieli w odpowiednie narzędzia oraz podnoszenie ich kompetencji cyfrowych. Korzystanie z laptopów – zarówno w trakcie przygotowywania się do zajęć, jak i podczas lekcji – pozwala nie tylko usprawnić pracę nauczyciela, ale też zwiększa efektywność nauczania. W dłuższej perspektywie przekłada się to na lepsze przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata i rynku pracy, który coraz częściej oczekuje zaawansowanych umiejętności technologicznych.

Wsparcie oferowane przez Ministerstwo Cyfryzacji ma więc kluczowe znaczenie nie tylko dla komfortu pracy nauczycieli, lecz także dla jakości edukacji.