Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Reklama

Ministerstwo Edukacji planuje zmianę przepisów, która może ułatwić dyrektorom przedszkoli radzenie sobie z brakami kadrowymi. Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który zakłada, że w przedszkolu – za zgodą kuratora – będzie można zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem nie tylko do zajęć dodatkowych, ale również do tych objętych podstawą programową.

Nowe możliwości w trudnej sytuacji kadrowej

Zmiany mają dostosować przepisy dotyczące przedszkoli do tych, które już obowiązują w szkołach. Obecnie osoba nieposiadająca kwalifikacji nauczycielskich może prowadzić w publicznym przedszkolu jedynie zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci – nie może natomiast prowadzić zajęć wychowania przedszkolnego, które realizują podstawę programową. Projekt nowelizacji to zmienia.

Zgodnie z propozycją, zatrudnienie osoby bez kwalifikacji nauczycielskich będzie możliwe, gdy: