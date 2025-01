Kolejni nauczyciele otrzymają bony na laptopy. Zmiany w ministerialnym programie

nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni uczący w klasach I–III niepublicznych i publicznych szkół podstawowych (również artystycznych),

nauczyciele uczący w klasach lub prowadzących zajęcia z uczniami w czteroletnich liceach ogólnokształcących, pięcioletnich technikach i trzyletnich szkołach branżowych I stopnia,

nauczyciele ponadpodstawowych szkół artystycznych,

prowadzący zajęcia w trzyletnich szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych, ogólnokształcącej szkole baletowej i w Bednarskiej szkole Realnej.

Dofinansowanie obejmuje jedynie nauczycieli pozostających w zatrudnieniu na dzień 30 września 2023 r. Ale już podczas uzgodnień i konsultacji, minister cyfryzacji informował, że w roku bieżącym przewidywana jest kolejna nowelizacja przepisów, która umożliwi otrzymanie bonu na laptop nauczycielom zatrudnionym w placówkach po 30 września 2023 r.

Laptopy w szkołach. Bon nie dla wszystkich?

Także w tej edycji programu wsparcia nie otrzymają nauczyciele wychowania przedszkolnego – bo tego nie przewidują założenia KPO. Jedynie przedszkola mogą się ubiegać – w ramach Cyfrowej Transformacji Edukacji – o grant w wysokości ponad 6300 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Czytaj więcej Oświata i nauczyciele Ministerstwo Cyfryzacji wydało ważny komunikat dla nauczycieli W związku z pojawiającymi się doniesieniami dotyczącymi zawieszenia programu Laptop dla Nauczyciela informujemy, że są one nieprawdziwe - głosi komunikat Ministerstwa Cyfryzacji.

Jak uzyskać bon na laptop? Jak kupić laptop dla nauczyciela?

Od 27 stycznia do 25 lutego należy złożyć wniosek przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego placówkę. Bon trzeba wykorzystać do końca bieżącego roku.

Zakupu laptopa nie można zrobić w pierwszym lepszym sklepie, a jedynie w takim, który jest zarejestrowany w systemie i bierze udział w realizacji programu.