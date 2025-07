Nowy harmonogram wypłat

Zmieni się również sposób i termin wypłaty części składników wynagrodzenia. Składniki uzależnione od wykonanej pracy (np. nadgodziny, zastępstwa) będą wypłacane z dołu – do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Obecnie w wielu szkołach nauczyciele muszą czekać znacznie dłużej na uregulowanie wypłat za dodatkowe zajęcia.

Urlop zdrowotny przed emeryturą

MEN planuje też zmianę dotyczącą urlopów dla poratowania zdrowia. Obecnie nauczyciele, którzy nabyli już prawo do wcześniejszej emerytury, nie mogą korzystać z tego rodzaju urlopu, nawet jeśli nie zamierzają z niej jeszcze skorzystać. Po nowelizacji, nauczyciele, którym do emerytury brakuje mniej niż rok, będą mogli udać się na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową.

Szerszy dostęp do świadczeń kompensacyjnych

Od 1 stycznia 2026 r. rozszerzona zostanie grupa nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego – czyli swoistej „emerytury pomostowej”. Prawo do niego uzyskają m.in. nauczyciele z publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych oraz kolegiów pracowników służb społecznych. Do grupy tej dołączą także nauczyciele pracujący w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Jubileuszówki: 400 proc. wynagrodzenia po 45 latach pracy

Rząd zapowiada również istotne zmiany w systemie nagród jubileuszowych. Wprowadzone zostanie nowe świadczenie – nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy, wynosząca 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Jednocześnie zwiększona zostanie wartość nagrody za 40 lat pracy – z dotychczasowych 250 do 300 proc.

To pierwsza od wielu lat zmiana wysokości tzw. „jubileuszówek”, które dla nauczycieli z długim stażem pracy stanowią ważny element wynagrodzenia.