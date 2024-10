Od Stanisława Poniatowskiego do nowoczesnych szkół. Po co nam Dzień Edukacji Narodowej?

Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej (bo tak brzmiała jej pełna nazwa) udało się stworzyć jednolity system szkolnictwa, zreformować uniwersytety, opracować zbiór przepisów oświatowych, zająć się domowym kształceniem dziewcząt, oraz zainicjować powstanie sieci szkół parafialnych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie działalność takich postaci, jak Hugo Kołłątaj czy Julian Ursyn Niemcewicz.

W ramach reformy powołano Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które z kolei zreformowało programy i metody nauczania, przygotowało oraz wydało nowoczesne na ówczesne czasy podręczniki. Kształcenie miało opierać się na praktycznych umiejętnościach — dlatego ograniczono nauczanie łaciny, a wprowadzono przedmioty przyrodnicze, fizykę, historię, geografię, a także elementy nauk rolniczych i medycznych.

Dzień Edukacji Narodowej. Święto nauczycieli

Współczesna szkoła, rozwój technologii i rozwój cywilizacyjny stawiają przed nauczycielem szereg wyzwań, związanych z jak najlepszym przygotowaniem młodego człowieka do dorosłego życia i przyszłej pracy. Każdego roku pojawia się mnóstwo nowych narzędzi które mają na celu usprawnienie procesu uczenia się. Ale i pojawia się duża presja na nauczycieli, by stale nadążali za najnowszymi technologiami. Nauczanie wymaga poświęcenia, czasu i determinacji. Dlatego może warto pamiętać nie tylko dzisiaj o tych, którzy na co dzień dbają o rozwój dzieci i młodzieży. A nie mówimy o jakiejś małej grupie ludzi.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, iż w polskim systemie oświaty pracuje ponad 719 tysięcy nauczycielek i nauczycieli. Z czego ponad 600 tysięcy to kobiety. Najwięcej nauczycieli pracuje w szkołach podstawowych. Średnia wieku nauczycielek to 45 lat, a nauczycieli to 47 lat. Ponad połowa z nich osiągnęła najwyższy stopień awansu jakim jest nauczyciel dyplomowany.