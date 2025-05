Matura 2025: Dziś egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym

Maturzyści otrzymają dwa arkusze egzaminacyjne. Pierwszy z nich składać się będzie z dwóch części – testu „Język polski w użyciu” oraz testu historycznoliterackiego. Drugi arkusz przeznaczony będzie na wypracowanie.

Zdający za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszach będą mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym 25 punktów (ok. 42 proc.) za testy i 35 punktów (ok. 58 proc.) za wypracowanie. Aby zdać maturę, będą musieli zdobyć minimum 30 proc. punktów z wszystkich możliwych, czyli 18.

Matura z języka polskiego 2025: Jakie zadania czekają na maturzystów?

W teście „Język polski w użyciu” zestawione ze sobą zostaną dwa teksty na zbliżony temat. Będą one miały charakter popularnonaukowy lub publicystyczny i liczyć będą łącznie ok. 1000 wyrazów. W odniesieniu do tekstów maturzyści będą musieli rozwiązać od 5 do 7 zadań, wśród których będą zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Jedno z zadań będzie polegało na napisaniu notatki syntetyzującej będącej formą zwięzłego przedstawienia informacji istotnych dla danego tekstu lub tekstów. Łącznie za tę część egzaminu maturzyści będą mogli zdobyć 10 punktów, co stanowi ok. 17 proc. wszystkich punktów do zdobycia.

Test historycznoliteracki sprawdzać będzie natomiast wiadomości i umiejętności zdających z zakresu historii i teorii literatury oraz języka. W zadaniach, wśród których będą zadania zamknięte i otwarte, znaleźć mogą się fragmenty tekstów literackich lub nieliterackich, a także tekstów ikonograficznych, które będą łącznie liczyć nie więcej niż 1500 wyrazów.

Zadania dotyczyć będą każdej z dwóch następujących grup okresów literackich: